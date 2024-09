Destinare risorse all'apprendimento e allo sviluppo accademico. - Criticare l'insufficiente finanziamento delle iniziative educative: SPD

Critiche dalla SPD dello Schleswig-Holstein per i fondi insufficienti nell'istruzione. Il membro della SPD Martin Habersaat ha dichiarato: "L'istruzione è un diritto fondamentale e tutti meritano un'opportunità di successo accademico". Il fatto statistico che oltre il 33% degli studenti siano svantaggiati a causa delle loro circostanze di vita rivela un difetto sociale.

I fattori determinanti che influiscono negativamente sul successo accademico di uno studente includono le famiglie che non possono permettersi l'istruzione, le famiglie disoccupate e quelle che vivono sotto la soglia di povertà, ha sottolineato Habersaat. Secondo i recenti dati del censimento, circa il 33,4% degli studenti rientra in questi rischi - circa 106.900 studenti e giovani.

Il finanziamento politico dell'istruzione ha un impatto significativo sulla struttura dei metodi educativi e sulla separazione tra background sociale e réussite scolaire. A livello nazionale, viene investito un'media di 6.400 euro per abitante under 30 senza aiuti federali - nello Schleswig-Holstein, questa cifra è di 6.200 euro, inferiore alla media nazionale.

Chiamata all'azione decisa da parte della SPD

Habersaat ritiene che i risultati degli studi di studenti di Amburgo supportino l'argomento che gli investimenti nell'istruzione portano a risultati positivi. Lì, gli investimenti ammontano a 7.800 euro per abitante under 30. Un altro fattore di successo nella città anseatica è l'assegnazione di valutazioni linguistiche per tutti i bambini di quattro anni, garantendo che tutti gli studenti di prima elementare possano seguire le lezioni nella loro lingua madre.

Gli insufficienti investimenti nello Schleswig-Holstein danneggiano gli studenti, con circa l'8,6% che abbandona la scuola senza diploma nel 2022. "Il ministero spesso si riferisce agli studenti supportati per evitare la responsabilità", ha detto Habersaat.

La mancanza di finanziamenti sufficienti nell'istruzione nello Schleswig-Holstein è una preoccupazione che si allinea con la convinzione di Habersaat che tutti meritino opportunità uguali per il successo accademico, data l'istruzione come diritto fondamentale. Affrontare questo problema richiede un'azione decisa da parte della SPD per garantire che gli investimenti nello Schleswig-Holstein nell'istruzione corrispondano alla media nazionale, offrendo opportunità e risorse uguali a tutti gli studenti.

