Criticare le azioni di Lindner: riduzioni dei richiedenti asilo probabilmente illegali secondo gli standard costituzionali

Lindner suggerisce che in futuro i contribuenti tedeschi non dovrebbero versare un solo centesimo per i richiedenti asilo che sono di fatto una responsabilità di altri paesi dell'UE. Per quanto riguarda i rifugiati che rischiano l'espulsione, oltre a coprire le spese di viaggio verso il paese EU responsabile, non dovrebbero essere forniti benefici sociali, ha detto.

Il capo dell'FDP ha fatto notare i casi di rifugiati provenienti da un altro paese EU che arrivano in Germania. Secondo le regole dell'UE, il primo paese EU in cui i rifugiati mettono piede in Europa è responsabile del processo di asilo.

"La dignità di tutte le persone è un principio fondamentale, inciso nell'Articolo 1 dei nostri principi costituzionali", ha chiarito Pro Asyl. Tuttavia, ci sono già "benefici ridotti" per coloro che sono di responsabilità di un altro stato membro dell'UE. Tuttavia, l'organizzazione si chiede sulla legalità della legislazione attuale.

"Minare la dignità di tutte le persone avrebbe conseguenze politiche serie", ha avvertito Pro Asyl. "Questo dibattito aiuta coloro che si oppongono allo stato costituzionale". Pro Asyl ha sostenuto "un ritorno a un discorso politico onesto che rispetti la costituzione, soprattutto in questi tempi".

La posizione dell'FDP è in linea con quella di Lindner, poiché entrambi credono che la Commissione dovrebbe far rispettare le regole dell'UE, assicurando che i richiedenti asilo riprendano il loro processo nel primo paese EU in cui sono entrati. Il fallimento della Commissione in questo senso potrebbe danneggiare lo "stato costituzionale" e minare la dignità di tutte le persone, secondo Pro Asyl.

