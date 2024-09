- Criticare la politica di assistenza fornita dalle autorità abitative.

Nel settore dell'edilizia di Sassonia-Anhalt, la strategia di finanziamento attuale da parte di governi federali e locali non tiene sufficientemente conto delle specifiche circostanze dello stato. Questa strategia si concentra principalmente sullo sviluppo di circa 400.000 nuovi appartamenti nelle zone urbane, secondo l'Associazione dell'Industria Edile e l'Associazione delle Cooperativa Abitative.

Per la maggior parte delle città della Sassonia-Anhalt, la costruzione di alloggi sociali non è una soluzione pratica o essenziale. Al contrario, si dovrebbe puntare sul rafforzamento del patrimonio abitativo esistente. Secondo le associazioni, la riqualificazione energetica e l'adattamento degli alloggi esistenti alle esigenze degli anziani dovrebbero essere la priorità. Lo hanno sottolineato in una dichiarazione stampa, evidenziando che la demolizione parziale degli appartamenti è cruciale per affrontare il problema, considerando i quasi 30.000 appartamenti vuoti nello stato.

Secondo il settore dell'edilizia, il tasso di vacanza medio della Sassonia-Anhalt si attesta intorno al 12%. Jens Zillmann, direttore dell'Associazione dell'Industria Edile, ha dichiarato: "Dobbiamo abbracciare la contrazione". Invece di investire nelle nuove costruzioni, si dovrebbero sviluppare alloggi moderni nelle aree rurali attraverso gli investimenti. Per mantenere queste aree accessibili e moderne in futuro, sono vitali i sussidi statali.

Il settore dell'edilizia aggiunge che oltre 600.000 persone nella Sassonia-Anhalt vivono in appartamenti gestiti da cooperative e società di edilizia municipale.

La corrente enfasi sulla costruzione di 400.000 nuovi appartamenti nelle zone urbane potrebbe non soddisfare appieno i fabbisogni abitativi della Sassonia-Anhalt, considerando la necessità di rafforzare il suo patrimonio esistente. Pertanto, la riqualificazione energetica e gli aggiornamenti degli alloggi esistenti alle esigenze degli anziani, insieme alla demolizione parziale degli appartamenti, dovrebbero essere prioritari per ridurre il numero di appartamenti vuoti, che attualmente ammonta a quasi 30.000.

Leggi anche: