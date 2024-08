spese per il biglietto del treno - Criticano le strategie ferroviarie del governo federale, secondo Madsen.

Il Ministro dei Trasporti dello Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile riduzione dei servizi ferroviari locali a causa delle azioni del governo federale. Ha reagito a proposte che potrebbero aumentare le tariffe delle rotaie, una sorta di pedaggio ferroviario, di circa il 23,5% a partire dal 2026. Madsen ha dichiarato a SHZ: "Si prevede che ciò porterà a significativi risparmi di costi". Ha aggiunto: "Tali misure non consentiranno una transizione verso i trasporti sostenibili. Anzi, mettono in discussione i progressi finora realizzati".

Il governo federale sta cercando di tagliare i costi nel suo bilancio attraverso la ferrovia. Verrà fornito un ulteriore equity di 4,5 miliardi di euro alla ferrovia, che non verrà conteggiato nel limite del debito e sostituirà i sussidi diretti del bilancio. Tuttavia, la ferrovia dovrà pagare gli interessi su questo capitale, che intende coprire attraverso tariffe delle rotaie aumentate.

Durante ZDF-Morgenmagazin, Madsen ha dichiarato che lo Schleswig-Holstein ha attualmente la peggiore infrastruttura ferroviaria in tutta la Germania. Ha utilizzato un'analogia, paragonando la situazione a quella di un inquilino che preferirebbe una riduzione dell'affitto se il suo appartamento avesse perdite d'acqua o un water guasto, invece di accettare un aumento dell'affitto. Secondo Madsen, ciò si traduce in una perdita annuale di 40 milioni di euro per lo Schleswig-Holstein.

L'aumento previsto delle tariffe delle rotaie per i trasporti ferroviari potrebbe portare a significativi tagli nei servizi ferroviari locali, come dichiarato da Claus Ruhe Madsen. Le tariffe aumentate, mirate a coprire gli interessi sull'ulterior

Leggi anche: