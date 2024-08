- Criticano le espulsioni in Afghanistan, secondo la posizione del Consiglio per i rifugiati.

Il Consiglio dei Rifugiati di Sassonia-Anhalt condanna fermamente l'espulsione di 28 individui afghani con precedenti penali verso il loro paese d'origine. Il consiglio sostiene che nessun atto criminale giustifica l'invio di individui a subire torture e trattamenti inumani all'interno dei confini tedeschi, come dichiarato in una dichiarazione congiunta. Hanno affermato che tale espulsione legittima di fatto la partnership con i Taleban, un regime noto per le violazioni dei diritti umani, la soppressione delle donne nella vita pubblica e l'arresto arbitrario, la tortura e l'omicidio dei suoi cittadini.

"Questa espulsione distrugge la politica estera tedesca, favorisce l'accettazione del regime ingiusto di Kabul e rende vana l'assicurazione del Ministro degli Esteri federale contro la collaborazione con i Taleban", hanno osservato criticamente i consigli dei rifugiati.

Venerdì mattina, il primo volo di espulsione dalla Germania all'Afghanistan dal momento in cui i Taleban hanno preso il potere tre anni fa è decollato. Secondo il portavoce del governo Steffen Hebestreit, i 28 individui erano criminali condannati senza il diritto di rimanere in Germania e avevano ricevuto ordini di espulsione.

Tra di loro, 28 erano originari della Sassonia-Anhalt, secondo il Ministero dell'Interno. L'aereo è partito dall'Aeroporto di Lipsia/Halle.

L'espulsione di questi individui in Afghanistan viene vista come un supporto al regime ingiusto di Kabul da parte di altri gruppi internazionali per i diritti umani. Altri paesi europei hanno espresso preoccupazioni riguardo alla decisione della Germania di deportare criminali in un paese dove potrebbero affrontare altre forme di persecuzione.

