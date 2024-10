Criticando Kühnert, l'agente di polizia bizzarra suscita polemiche

In un recente sviluppo, il Commissario queer di Berlino, Alfonso Pantisano, ha suscitato alcune controversie. Questo è successo dopo che ha pubblicato una foto di sé stesso con un copricapo arabo e ha criticato il suo collega SPD, Kevin Kühnert. Pantisano ha avuto da ridire sulle dichiarazioni di Kühnert in un'intervista a "Spiegel", in cui ha evidenziato l'esistenza di sentimenti omofobi tra alcune comunità musulmane di Berlino.

Kühnert ha fatto notare che i musulmani, insieme ai ruoli di genere rigorosamente conservatori e al fondamentalismo religioso, sono contributori significativi all'omofobia. Ha condiviso le sue esperienze personali, menzionando che spesso i commenti omofobi vengono dai gruppi musulmani di Berlino. Tuttavia, ha sottolineato che la maggior parte dei musulmani non è omofoba, ma quelli che lo sono invadono la sua libertà e non hanno il diritto di farlo.

In risposta alle dichiarazioni di Kühnert, Pantisano ha espresso la sua disapprovazione su Facebook, dicendo "Caro Kevin, davvero". Ha chiesto perché i musulmani vengano sempre messi in primo piano come un fenomeno unico quando l'omofobia esiste tra le persone di diverse origini e backgrounds. Pantisano ha poi parlato contro il "razzismo anti-musulmano", sottolineando che non è possibile distinguere la religione di una persona dall'aspetto.

Per sottolineare il suo punto, Pantisano ha condiviso una foto del 2007 di sé stesso con un copricapo arabo in una campagna pubblicitaria nel mondo arabo. Nonostante fosse italiano e tedesco, Pantisano è stato rappresentato come un arabo in queste campagne.

Il "Tagesspiegel" ha riferito critiche all'interno dell'SPD per la foto di Pantisano, in particolare nell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. La segretaria generale della CDU, Ottilie Klein, ha criticato la foto, esprimendo la sua solidarietà con Kühnert. A seguito della segnalazione del suo post, Pantisano ha ricevuto insulti. Il titolo e l'immagine dell'articolo del "Tagesspiegel", secondo Pantisano, non rappresentano accuratamente la situazione.

Mehmed König, presidente dell'AG SPDqueer, ha anche criticato le dichiarazioni di Kühnert. Pensa che l'omofobia, qualunque sia la sua fonte, è inaccettabile e deve essere combattuta. Tuttavia, si chiede se sia utile rappresentare sempre un gruppo specifico come la principale minaccia.

L'SPD, essendo un partito politico di spicco in Germania, ha affrontato critiche interne per l'incidente controverso che ha coinvolto il suo Commissario queer, Alfonso Pantisano, e il suo collega SPD, Kevin Kühnert. Pantisano è un membro dell'SPD e ha fatto sentire la sua voce sulla lotta all'omofobia, indipendentemente dalla sua fonte.

