Speculazioni sulle procedure di impeachment potenziali - Critica rivolta al presidente dell'Università di Göttingen

Critiche si stanno accumulando contro il rettore dell'Università di Göttingen, Metin Tolan. Secondo un rapporto ottenuto dall'Agenzia tedesca di stampa, Tolan ha perso la fiducia del Senato dell'Università. Lo scorso fine settimana, il ministro della Scienza dell'Assia Inferiore, Falko Mohrs (SPD), ha confermato i pettegolezzi sull'eventuale rimozione di Tolan in un'intervista con il "Göttinger Tageblatt". Tuttavia, influenti sostenitori si oppongono alla sua rimozione.

Il Senato e l'Università hanno scelto di non commentare la questione. "Per il bene di tutti, non vogliamo alcuna escalation pubblica", ha dichiarato il portavoce del Senato, Ramin Yahyapour. "In linea di principio, non commentiamo le voci", ha dichiarato un portavoce dell'Università. In precedenza, il "Göttinger Tageblatt" e la "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" avevano riportato la notizia.

Documento: Nessun secondo mandato per Tolan

Il documento, redatto dai membri del comitato elettorale e ottenuto dall'Agenzia tedesca di stampa, rivela che la situazione dell'Università è estremamente grave. Si parla di una profonda crisi di fiducia e di leadership, oltre a una strategia futura incerta. Il documento, datato fine agosto, menziona che Tolan non sarà rieletto nel 2026. La maggioranza dei membri del comitato elettorale non lo considera adatto per il futuro dell'Università. La causa di ciò è il fallimento dell'Università Georg-August nell'Iniziativa di eccellenza a febbraio e le reazioni che sono seguite. A febbraio, tutte e cinque le domande dell'Università di Göttingen per il finanziamento come cluster di eccellenza sono state respinte.

Professori e ministro dell'economia contro la rimozione

In una lettera aggiuntiva, professori e professori di diverse facoltà e istituti Max Planck hanno espresso il loro dissenso sulla rimozione del rettore. Il gruppo avverte "urgentemente contro le misure che potrebbero ostacolare la capacità di agire del rettorato a lungo termine", si legge nel documento. La situazione attuale non può essere migliorata con semplici aggiustamenti del personale a breve termine.

Il ministro Mohrs ha rifiutato di fornire ulteriori commenti e ha fatto riferimento alla sua intervista con il "Göttinger Tageblatt". Nell'intervista, Mohrs ha sottolineato che il rettore ha la sua fiducia. "Credo che l'Università non sia servita bene in questo momento dall'attacco alla capacità di agire del rettorato", ha detto. Le parti coinvolte dovrebbero concentrarsi sull'affrontare insieme gli sviluppi strategici cruciali dell'Università.

Infine, non ha escluso la possibilità che un presidente nominato dallo stato sovverta il Senato. "Se si deve vivere continuamente con la minaccia di domande inaspettate come persona invece di affrontare una discussione fattuale, è difficile", ha detto Mohrs. Tuttavia, ha sottolineato che l'autonomia delle università è protetta dalla Costituzione.

Il documento sulla strategia futura dell'Università di Göttingen è stato redatto dai membri del comitato elettorale in Bassa Sassonia. Nonostante il fallimento dell'Università nell'Iniziativa di eccellenza e il successivo

Leggi anche: