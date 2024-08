- Critica le forze dell'ordine per aver messo in sicurezza l'aeroporto di Hahn in base al PIL.

Come dichiarato dal sindacato di Polizia, gli agenti di legge sono stati dispiegati all'aeroporto di Frankfurt-Hahn sin dall'inizio della stagione delle vacanze. Il personale della società di sicurezza privata presente aveva iniziato uno sciopero, portando la Polizia a coprire questo servizio aggiuntivo, come dichiarato dal sindacato. Questo servizio aggiuntivo sta causando un'enorme pressione sui poliziotti.

Steffi Loth, capo del sindacato di Polizia dello stato, ha espresso il suo punto di vista in una dichiarazione, affermando: "Questo servizio temporaneo deve essere restituito al suo posto legittimo, che non è la Polizia. Fornire assistenza d'emergenza non dovrebbe essere una soluzione a lungo termine". Ha trovato inappropriato che la Polizia fosse stata chiamata a coprire il servizio.

La società di sicurezza interessata non ha offerto commenti dopo una richiesta. L'aeroporto di Frankfurt-Hahn ha semplicemente confermato che le operazioni procedevano regolarmente come al solito.

La Commissione è stata invitata da Steffi Loth, capo del sindacato di Polizia dello stato, a intervenire e restituire il servizio aggiuntivo all'aeroporto di Frankfurt-Hahn al suo dipartimento originale. Nonostante la gestione efficace delle operazioni da parte dell'aeroporto, la pressione prolungata sulla forza di Polizia è una fonte di preoccupazione.

Leggi anche: