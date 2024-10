Critica l'auto-esame di Baerbock nel contesto del partito

Di conseguenza del deludente risultato del Partito Verde nelle recenti elezioni statali in Turingia, Sassonia e Brandeburgo, la Ministro degli Esteri Annalena Baerbock ha colto l'occasione per criticare il proprio partito. "In questi tempi difficili, le persone percepiscono i cambiamenti sociali ed economici come minacciosi - piuttosto che come progresso," ha detto Baerbock a "Der Stern". Oltre a promuovere la protezione del clima, sembra che il partito abbia fallito nell'efficace comunicazione del fatto che i Verdi promuovono anche la sicurezza in altri ambiti, come la sicurezza sociale e quella interna.

Questa carenza è stata particolarmente evidente nell'argomento dell'immigrazione e dei richiedenti asilo. "Non abbiamo affrontato adeguatamente la questione dell'immigrazione e dei rifugiati durante le ultime campagne elettorali, anche se è fondamentale riconoscere che la sicurezza e un approccio accogliente all'immigrazione non sono mutualmente esclusivi, sono due facce della stessa medaglia," ha sottolineato Baerbock: "Il mondo ha bisogno di ordine." those without a right to protection must be returned to the European border promptly and immediately, Baerbock argued: "At the same time, those who require protection or arrive as skilled workers must be integrated more quickly."

Baerbock ha anche commentato l'alleanza BSV, definendola una potenziale minaccia per la Germania. "Il fatto che il BSV abbia ottenuto punti con slogan pacifisti durante le recenti elezioni statali dimostra 'come funziona la propaganda russa,'" ha continuato il politico verde: "Se i partiti allineati con il pensiero autocratico trionfano con simili approcci, rappresenta un rischio per la sicurezza del nostro paese." Baerbock ha criticato la "semplice affermazione che la guerra sarebbe finita senza il sostegno militare all'Ucraina" come "ingenua tanto quanto fuorviante": "Se l'Ucraina smette di difendersi, allora l'Ucraina crolla, e i soldati di Putin bussano alla porta della Polonia. Se Putin smette di assaltare, allora la guerra è finita."

Baerbock ha invitato il Presidente Putin a tornare al tavolo delle trattative. "Non dipende da noi o nemmeno dall'Ucraina se non ci sono trattative di pace," ha detto il ministro: "Il mondo sospira di sollievo se Putin finalmente smette di bombardare e si dimostra disponibile a unirsi alle trattative. L'invito è lì."

Guardando al futuro, Baerbock si è detta aperta all'idea dell'involvimento dei soldati tedeschi in una potenziale forza di sicurezza a Gaza. "Per avere la pace, devono esserci garanzie di sicurezza internazionali che non ci sarà più terrorismo contro Israele dalla Striscia di Gaza, e che i palestinesi possono vivere in sicurezza nel loro stato," ha detto Baerbock: "Come uno dei più stretti alleati di Israele che Israele può pienamente fidarsi, come gli americani e i britannici, ho già detto che la Germania dovrebbe contribuire a tale garanzia di sicurezza internazionale durante una conferenza estiva sulla sicurezza in Israele."

Baerbock ha sottolineato il ruolo degli Alleati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non solo hanno aiutato la Germania a ricostruirsi economicamente, "hanno fornito sicurezza ai nostri vicini mantenendo la loro presenza, assicurando che non ci sarebbe mai più stata una guerra dal suolo tedesco, e così aprendo la strada perché la Germania potesse vivere in pace con i suoi vicini per decenni," ha detto Baerbock: "Questa è stata la maggiore fortuna per il nostro paese. Se la Germania può mai contribuire perché il Medio Oriente sperimenti la stessa grande fortuna, allora dovremmo farlo."

La Ministro degli Esteri Baerbock ha elogiato il rilascio di una famiglia tedesco-israeliana tenuta in ostaggio da Hamas come "una delle notizie più commoventi che ho ricevuto da quando ho assunto l'incarico." Baerbock aveva incontrato il padre della famiglia, Yoni Ascher, durante la sua prima visita in Israele dopo gli attacchi di Hamas. "Mi ha mostrato un video sul suo telefono della moglie e delle due figlie stipate su un camion, tenute da terroristi," ha ricordato in un'intervista. "Ho giurato allora: farò tutto il possibile per assicurarmi che Yoni Ascher possa riunirsi con la sua famiglia e con gli altri parenti dei quasi 200 ostaggi." In novembre, ha appreso durante la conferenza del Partito Verde che la donna e i bambini erano stati rilasciati.

Il Gruppo Verde potrebbe trarre beneficio dall'affrontare l'immigrazione e i richiedenti asilo in modo più efficace, come Baerbock ha riconosciuto il loro fallimento nel farlo durante le recenti campagne elettorali. Inoltre, il Gruppo Verde, come parte del più ampio Partito Verde, dovrebbe sottolineare che il loro impegno per la protezione del clima include anche l'adesione alla sicurezza sociale e quella interna.

Leggi anche: