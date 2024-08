- Critica i cambiamenti, sostiene per più democrazia da parte dell'Associazione per la più democrazia in risposta alle petizioni pubbliche

Secondo l'analisi dell'organizzazione "Più Partecipazione", più del 10% delle iniziative dei cittadini in Assia potrebbero non esistere in futuro. Il leader del parlamento statale Matthias Klarebach ha espresso le sue preoccupazioni a Wiesbaden, affermando: "Le modifiche proposte alle iniziative dei cittadini e ai referendum in Assia rappresentano un significativo passo indietro per i diritti di partecipazione dei cittadini". Ha criticato: "La burocrazia statale sta andando nella direzione sbagliata con questa riforma".

L'accordo di coalizione dell'attuale amministrazione statale nera-rossa, in carica dal gennaio 2024, prevede in merito ai processi democratici diretti a livello comunale: "Ad esempio, intendiamo modificare la legge comunale dell'Assia (HGO) per garantire che le iniziative dei cittadini non ritardino l'esecuzione dei progetti di infrastruttura essenziali".

Secondo l'associazione "Democrazia", i processi democratici diretti su questioni come "autorizzazioni di pianificazione, audizioni amministrative con input pubblico o procedure di autorizzazione per rifiuti, emissioni, acqua o correlate" non saranno più consentiti in futuro nell'Assia.

Niente più iniziative dei cittadini per le strade di bypass?

A seguito delle dichiarazioni di Klarebach, questo potrebbe rendere le iniziative dei cittadini per le strade di bypass poco pratiche: "Queste decisioni hanno effetti a lungo termine". Ha sostenuto che le iniziative dei cittadini servono come un mezzo legale sicuro per risolvere rapidamente i conflitti locali e stabilire la certezza di pianificazione. "Eliminare i percorsi di mediazione non impedisce i conflitti", ha concluso.

Il direttore nazionale di "Più Partecipazione", Alexander Trennheuser, ha commentato la possibile limitazione delle iniziative dei cittadini: "Questo invia il messaggio sbagliato, soprattutto in un momento in cui la democrazia e le sue istituzioni sono sfidate da molti. Invece di alzare ostacoli, la giusta direzione sarebbe quella di abbassarli".

