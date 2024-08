- Critica della riforma della promozione del gioco: gli Stati federali esprimono preoccupazioni

Il cambiamento proposto nel finanziamento per gli sviluppi dei giochi per computer sta incontrando resistenza da parte degli stati federali. Il Segretario di Stato Michael Kellner (Verdi) del Ministero federale dell'Economia ha presentato una strategia di finanziamento alla Gamescom di Colonia, suggerendo che il governo federale smetterà di sostenere i piccoli progetti e lascerà questa responsabilità agli stati. Inoltre, una società di sviluppo di giochi non riceverà più il sostegno sia dal governo federale che da uno stato federale, prevenendo sovrapposizioni di fondi.

Il Ministro della Cultura del NRW Nathanael Liminski (CDU) ha definito questo "un grave problema" a causa della possibilità di minori aiuti statali alle imprese in seguito. Il Senatore per l'Economia di Berlino Franziska Giffey (SPD) ha risposto dicendo: "Non dovremmo limitare il potenziale per la collaborazione tra il governo federale e gli stati". Analogamente, il Ministro digitale Fabian Mehring (Voti Liberi) si è unito alle critiche.

Tuttavia, il politico federale Kellner ha difeso questa mossa, citando la critica del revisore federale del precedente doppio finanziamento. "Si tratta di un'impresa burocratica assurda", ha detto.

Secondo il piano del Ministero federale dell'Economia, gli sviluppi dei giochi possono essere finanziati solo dal governo federale una volta superato un volume di 300.000 euro. Il resto dovrebbe essere gestito dagli stati federali. "Si tratta di una ripartizione delle responsabilità tra il governo federale e gli stati, che spero rafforzi l'industria dei giochi nel suo insieme", ha dichiarato Kellner.

Ha esortato gli stati a contribuire con più fondi. "Come governo federale, non possiamo pretendere di fare tutto - abbiamo bisogno anche degli stati se vogliamo rimanere un importante player dell'industria dei giochi", ha detto Kellner. Tuttavia, i rappresentanti degli stati federali sono più cauti di fronte a questo appello.

Kellner: In definitiva, generiamo entrate fiscali più elevate

Gli incentivi fiscali per le società di giochi proposti dal Ministero federale dell'Economia sono stati generalmente accolti dagli stati federali, con il loro consenso necessario per la riforma. Tuttavia, essi esigono un "offerta equa" dal governo federale, come proposto dal rappresentante del NRW Liminski. Il "sistema di credito d'imposta" consente alle società di giochi di dichiarare determinate spese a fini fiscali, riducendo inizialmente le entrate fiscali degli stati.

"Non possiamo dire che noi [come governo federale] compensiamo le perdite fiscali degli stati federali - è una situazione fifty-fifty", ha ammesso Kellner, sottolineando che più imprese potrebbero trasferirsi o espandersi grazie ai benefici fiscali, generando migliori profitti. "Sono convinto che con questo modello, la Germania ne trae beneficio e alla fine generiamo entrate fiscali più elevate".

L'associazione dell'industria Game accoglie i piani fiscali del ministero federale ma critica la linea guida che delinea le regole di finanziamento e attende ancora l'approvazione della Commissione europea.

"La nuova linea guida di finanziamento rappresenta un rischio per le condizioni peggiori per le società di giochi in Germania", ha detto il CEO Felix Falk. "Con questo, non saremo in grado di competere a livello internazionale". Secondo l'associazione, gli sviluppi dei giochi in Germania costano circa un terzo in più rispetto ad altri paesi come la Francia e il Canada.

Il governo federale sta sostenendo l'industria dei giochi tedesca con 50 milioni di euro quest'anno e pianifica di mantenere questo livello di finanziamento anche l'anno prossimo. "È un risultato impressionante che possiamo mantenere il finanziamento a questo livello nonostante le pressioni del bilancio", ha detto il politico federale Kellner. Nel complesso, gli stati contribuiscono meno. Ad esempio, la

