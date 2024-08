Critica della leadership di sinistra in Key App: "Non abbiamo raggiunto il nostro potenziale"

La Sinistra è in calo dal momento della partenza di Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lo scorso autunno e dalla perdita del suo status di fazione nel Bundestag. La loro performance nelle elezioni europee è stata bassa con il 2,7% e i sondaggi a livello nazionale mostrano solo il 3%. Tuttavia, il BSW si è distinto meglio nelle elezioni statali in Turingia, Sassonia e Brandeburgo in settembre.

Il consiglio riconosce le critiche per essere stato troppo auto-assorbito e non abbastanza visibile su questioni chiave. Ammettono di non aver parlato con una voce unita abbastanza spesso e di non aver preso decisioni chiare su questioni controversie. Inoltre, le loro risoluzioni non sono state rappresentate adeguatamente nel pubblico.

La Sinistra non è stata in grado di portare l'argomento della distribuzione tra le classi sociali più alte e più basse sotto i riflettori del pubblico o di capitalizzare il malcontento per la coalizione 'traffic light' dalla sinistra. Non hanno sviluppato strategie efficaci contro lo spostamento a destra.

Il consiglio intende guidare la Sinistra su una nuova strada e ripristinare il suo successo, riconoscendo che molti non votanti sperano in un partito di sinistra con cui identificarsi. Hanno pianificato di riposizionare strategicamente il partito e di affilare le loro posizioni su questioni come la sicurezza sociale, la distribuzione equa, la partecipazione e gli standard di vita eguali.

Il loro obiettivo è quello di rientrare nel Bundestag con forza di fazione nelle elezioni federali del 2025, imparando dai loro errori lungo il percorso. Janine Wissler ha dichiarato all'AFP che la mozione è un percorso per rendere di nuovo la Sinistra di successo, con le tracce di rinnovamento ora in atto. Martin Schirdewan ha dichiarato che il documento mostra chiaramente la concentrazione della Sinistra sulla giustizia sociale.

In un dettagliato saggio pubblicato sabato sul magazine online del partito, Wissler discute più a fondo la secessione del BSW. Pensa che la separazione avrebbe dovuto avvenire prima e rimpiange di non aver affrontato i segnali di avvertimento anni fa. Nonostante le critiche di contenuto, ha sottovalutato il pericolo per il partito in quel momento. Le conseguenze della secessione, conclude, erano prevedibili tanto quanto disastrose ora.

Il Parlamento federale è il corpo legislativo in cui la Sinistra mira a riguadagnare la forza di fazione nelle elezioni del 2025, come stabilito nei loro piani di rinnovamento. Evidenziando l'importanza della visibilità e dell'unità, il consiglio della Sinistra promette di essere più attivo nel far sentire la loro voce su questioni chiave nel Parlamento federale.

Leggi anche: