- Critica del video di un politico dell'AfD che brandisce un fucile

Il Ministro dell'Interno della CDU dell'Assia, Roman Poseck, ha espresso shock per un video militante apparso brevemente su TikTok dell'AfD Maximilian Mück, che ora è stato rimosso ma ottenuto dall'Agenzia Tedesca di Stampa. Il video mostra Mück che brandisce un fucile d'assalto e grida "Armi per i cittadini liberi!" prima di sparare tre colpi in aria.

In relazione all'attacco di Solingen, Mück ha affermato: "La sicurezza nelle città tedesche è svanita e si deve essere vigili contro aggressioni o omicidi a una festa o durante il viaggio di ritorno". Un portavoce dell'AfD ha dichiarato che Mück ha caricato accidentalmente il video su TikTok per pochi minuti, intendendolo solo per uso personale.

Poseck ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Sembra che qui si stia incoraggiando l'adesione alla violenza armata nella politica dell'immigrazione. È sconvolgente. Tali azioni comportano un rischio significativo di scatenare veri e propri episodi di violenza".

Mück: video girato al poligono di tiro polacco

Come riferito da un portavoce dell'AfD, Mück ha dichiarato che il video è stato registrato in un poligono di tiro autorizzato in Polonia sotto la guida di un istruttore di tiro. L'arma noleggiata ha rispettato tutte le regole polacche. È un promettente tiratore sportivo.

Tuttavia, Mück ha ricevuto critiche anche all'interno del suo partito. Il leader della fazione dell'Assia dell'AfD e co-presidente del parlamento di stato Robert Lambrou ha dichiarato: "Impugnare un'arma durante i dibattiti politici e poi sparare è una linea che non dovrebbe essere oltrepassata. È un approccio politico che disprezzo fermamente. Ci saranno conseguenze per questo video".

Le azioni di Mück saranno esaminate

Secondo Hessischer Rundfunk (hr), Lambrou aveva precedentemente riconosciuto che Mück spesso presentava punti di vista ben argomentati, rispecchiando le opinioni di numerosi cittadini federali. Tuttavia, ha dichiarato che non avrebbe mai condiviso un simile video. Il video sarà esaminato all'interno della fazione dell'AfD.

Tutte le altre quattro parti del parlamento di stato di Wiesbaden hanno espresso disapprovazione. Il Ministro dell'Interno della CDU Poseck, durante la presentazione del rapporto del 2023 dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione dell'Assia, ha dichiarato: "Questo rivela il vero carattere di questo partito". Ha avvertito una sensazione di vicinanza alla leadership dell'AfD dell'Assia invece che una distanza.

Non è stato presentato alcun reclamo penale

La procura di Wiesbaden ha riferito che, per quanto ne sanno attualmente, non è stato presentato alcun reclamo penale contro il video di Mück. Al momento non c'è alcuna indagine in corso. Tuttavia, l'AfD ha celebrato vittorie significative nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia domenica, dove sono considerati saldamente radicati come gruppi estremisti di destra.

Nonostante la condanna della CDU delle azioni di Mück, alcuni sostenitori dell'AfD nell'Assia continuano a vederlo favorevolmente, come dimostrato dal successo del partito nelle elezioni recenti. In risposta alla critica della CDU, il leader della fazione dell'AfD dell'Assia, Robert Lambrou, ha dichiarato che condanna fermamente l'uso da parte di Mück di un'arma durante i dibattiti politici e prenderà azioni appropriate all'interno del partito.

