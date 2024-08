Critica del ministro degli Interni della Renania settentrionale-Westfalia nei confronti delle discussioni a seguito dell'incidente di Solingen.

Durante la presentazione del rapporto sul presunto stato dei crimini con coltelli dello stato, precedentemente programmata, Reul ha dichiarato che concentrarsi solo sui divieti e sul rafforzamento delle leggi non è sufficiente. Un determinato estremista troverà sempre un modo per aggirare tali restrizioni. Pertanto, la discussione dovrebbe includere anche "i responsabili".

In questo evento, un rifugiato siriano di 26 anni è il principale sospettato di un incidente violento che ha causato tre morti a Solingen venerdì. L'Ufficio del Procuratore Generale sta esaminando il suo presunto coinvolgimento in questo atto con intenti terroristici. Questo incidente ha scatenato dibattiti accesi, tra cui quelli sulle politiche migratorie e sui divieti di coltelli.

Il Cancelliere Federale (SPD), Olaf Scholz, ha annunciato il rafforzamento della legge sulle armi dopo l'incidente, e i divieti di coltelli nelle aree pubbliche sono stati un argomento di discussione per qualche tempo. Ciò include l'istituzione di zone interdette e il rafforzamento dei poteri di controllo della polizia.

Secondo il rapporto sulla situazione della Polizia Criminale dello Stato (LKA), presentato da Reul, sono stati documentati circa 3500 casi di coltelli nel Nord Reno-Westfalia lo scorso anno. Ciò rappresenta un aumento del 43% rispetto all'anno precedente, il 2022. Ci sono state 15 vittime.

La maggior parte dei sospettati erano maschi e relativamente giovani, secondo l'analisi della LKA. Quasi la metà di loro aveva meno di 21 anni e il 45% aveva cittadinanza straniera. Gli incidenti si sono verificati in aree pubbliche e stabilimenti come l'industria della ristorazione. Molti incidenti si sono verificati durante le ore serali e notturne e in luoghi popolari per fare festa all'aperto.

Reul ha dichiarato che l'analisi potrebbe aiutare a ideare contromisure più personalizzate e iniziative locali. È particolarmente preoccupato per la rappresentanza sproporzionata dei sospettati senza cittadinanza tedesca rispetto alla popolazione straniera. I coltelli sembrano essere legati alla "mascolinità", ha aggiunto. Pertanto, le misure preventive nei centri per rifugiati dovrebbero essere intensificate, tra gli altri passaggi. Bisognerebbe considerare anche strategie insolite come la videosorveglianza.

