Cristiano Ronaldo sta superando la soglia di un miliardo di dollari in termini di guadagni e di sponsorizzazioni.

Chiarissimo su diverse piattaforme, Cristiano Ronaldo sta attualmente godendo del traguardo di oltre un miliardo di follower. "Dalle strade accidentate di Madeira ai più grandi palchi mondiali," ha scritto. E ha assicurato: "Il meglio deve ancora venire."

Il fuoriclasse del calcio, 39enne, avrebbe raggiunto un seguito combinato di un miliardo su vari giganti dei social media. Ha condiviso il suo trionfo su Instagram, Facebook, X e Kuaishou, dichiarando solennemente: "Abbiamo lasciato il segno nella storia."

Un'animazione di un countdown che ticchetta verso un miliardo era già in onda su YouTube. Al mattino presto di venerdì, si aggirava intorno ai 1.000.167.200 follower, sempre più vicino al miliardo. Il terreno di Ronaldo su Instagram vanta un'impressionante seguito di 638 milioni di fan.

"Dalle animate viuzze di Madeira ai più grandi palchi mondiali, ho sempre giocato per la mia gente e per voi. Ora siamo insieme a un miliardo," ha aggiunto Ronaldo. "Dall'inizio, sei stato il mio fedele compagno, testimone di ogni alti e bassi. Questa avventura è il nostro impegno condiviso, e mano nella mano, abbiamo dimostrato che non c'è limite a ciò che possiamo creare insieme."

Di recente, Ronaldo ha segnato il suo 900° gol e sogna di raggiungere il 1000°. Vanta un'impressionante 212 presenze per la nazionale portoghese, puntando a 250. Nella celebrazione del raggiungimento di un miliardo di follower, il campione di calcio basato ad Al-Nassr in Arabia Saudita ha promesso ai suoi spettatori di tutto il mondo: "La vetta è ancora inesplorata, e lotteremo, vinceremo e lasceremo il nostro segno nella storia insieme."

La popolarità di Ronaldo si estende oltre le piattaforme tradizionali, in quanto vanta anche un seguito significativo su vari social network. Il suo trionfo su Instagram, Facebook, X e Kuaishou lo ha portato a dichiarare: "Abbiamo ampliato la nostra influenza sui social network, lasciando il segno nella storia digitale."

