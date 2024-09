Cristiano Ronaldo sta cercando il successivo record di successo

La sua discutibile partecipazione in Arabia Saudita non è abbastanza o sta già pianificando il pensionamento? La leggenda del calcio Cristiano Ronaldo intraprende un nuovo viaggio - come creatore di YouTube. Si è prefissato un obiettivo importante.

Ronaldo, il 39enne portoghese campione di calcio, ha stabilito un altro record, questa volta fuori dal campo. Il suo canale YouTube "UR Cristiano" ha raccolto circa 57 milioni di iscritti nelle prime fasi e ora vanta circa 63 milioni. Questa crescita senza precedenti degli iscritti su YouTube, secondo l'esperto di social media Robin Blase, non si è mai vista prima.

Ronaldo, cinque volte vincitore del premio World Player of the Year, ha conquistato un "Guinness World Record" con quasi 20 milioni di iscritti in un solo giorno. Nonostante questo impressionante risultato, egli è ancora dietro all'influencer "MrBeast", che può vantare circa 315 milioni di iscritti su YouTube.

Blase, un influencer noto in proprio, ospita un podcast intitolato "Rob Bubble", dove discute di vari trend su internet. Attribuisce il successo di Ronaldo alla sua fama globale e al suo seguito consistente su altre piattaforme, in particolare Instagram. La produzione di qualità dei video gioca également un ruolo importante in questa crescita, aggiunge Blase.

Ronaldo pubblica una varietà di contenuti su YouTube, dai video brevi in formato verticale alle anteprime di YouTube. Queste sono rilasci annunciati di nuovi video che i viewer possono guardare insieme non appena diventano disponibili. La frequenza di questi video, più di 30 in due settimane, è piuttosto insolita. Il contenuto spazia dal calcio alla sua vita personale, inclusa la sua relazione con la moglie.

Cosa spinge i fan di Ronaldo?

I fan hanno giocato un ruolo fondamentale nella rapida crescita del canale YouTube di Ronaldo. Secondo Judith von der Heyde, una professoressa che studia la cultura dei fan del calcio, le emozioni suscitate dal canale di Ronaldo sono simili a quelle provate durante le partite di calcio. Il nome del canale, "UR Cristiano", ha un tocco personale, suggerendo un senso di unità e vicinanza.

Il contenuto emotivo dei video risuona anche con i viewer, secondo von der Heyde. Cita un video in cui Ronaldo discute delle sue emozioni durante il recente Campionato Europeo come esempio. I fan cercano autenticità e un senso di connessione con i loro idoli, spiega von der Heyde.

Non solo i fan classici del calcio assistono alle partite, ma anche quelli interessati alla vita personale di Ronaldo. Egli ha menzionato diverse ragioni per l'affetto dei suoi fan in un video, inclusi i suoi successi nel calcio, i trofei prestigiosi, la famiglia e lo stile di vita.

Un obiettivo ambizioso

Despite the criticism during the European Championship, Ronaldo remains determined and sets his sights on breaking MrBeast's YouTube record. Blase believes this could be a smart move, as it allows Ronaldo to establish himself as an influencer while he's still active.

Success on YouTube isn't solely dependent on fame, Blase emphasizes. To garner long-term success, Ronaldo needs to ensure viewers click on and watch his videos until the end.

Recently, Ronaldo surpassed one billion followers across various social media platforms. He celebrated this milestone by posting on Instagram, Twitter, Facebook, and Kuaishou, a Chinese TikTok rival. He aims to surpass MrBeast within the next two years, according to "Giga." Real-time counters compare the subscribers of both YouTube channels.

In his post celebrating one billion followers, Ronaldo reassured his global fans, "The best is yet to come, and together we will fight, win, and make history."

In conclusion, Cristiano Ronaldo's transition to YouTube has been a significant success, fueled by his global fame, large social media following, and well-produced emotional content. Despite criticism, he remains ambitious and determined to surpass YouTube stars like MrBeast.

Despite his controversial associations and advancement in age, Cristiano Ronaldo continues to break records, this time on YouTube. His channel "UR Cristiano" rapidly gained 63 million subscribers, surpassing its initial 57 million, making history in the process.

The five-time FIFA World Player of the Year's dedication to producing high-quality content, including personal and football-related videos, resonates with his vast fanbase, further propelling his YouTube success.

