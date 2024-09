Cristiano Ronaldo sostiene che il Manchester United debba intraprendere una revisione completa, con l'obiettivo di far rivivere i precedenti trionfi del club.

Il attaccante portoghese, che ha avuto due esperienze al Man Utd prima di separarsi definitivamente due anni fa, crede che il club debba "ricostruire tutto" per riguadagnare la sua precedente gloria.

Sul "Rio Ferdinand Presents" podcast, Ronaldo ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla mentalità degli allenatori e del manager Erik ten Hag, sostenendo che stanno ostacolando la squadra attuale.

"I allenatori dicono che non possono competere per vincere il campionato e la Champions League", ha dichiarato. "Non è accettabile per un allenatore del Man Utd dire che non si sforzerà di vincere il campionato o la Champions League. Dovresti mentalmente dichiarare, magari non abbiamo l'abilità... ma ci proveremo, devi provare".

Il Man Utd ha vinto il suo ultimo titolo della Premier League sotto Sir Alex Ferguson nel 2013, ma la squadra ha sottoperformato da allora sotto diversi allenatori.

Sotto la guida di ten Hag, il Man Utd ha concluso l'ultima stagione all'ottavo posto, il suo peggior piazzamento nella storia della Premier League, ma è riuscito a battere il Man City per vincere la FA Cup a maggio.

La nuova stagione è iniziata con una vittoria per 1-0 contro il Fulham seguita da sconfitte contro Brighton e Liverpool.

"Questo club ha bisogno di tempo per ricostruirsi", ha detto Ronaldo. "È ancora uno dei migliori club a livello globale, ma devono cambiare. Hanno riconosciuto che è l'unico modo".

Ha aggiunto: "Credo che il futuro sarà luminoso, ma non possono fare affidamento solo sul talento. È più di quello. È l'intero club, non solo i giocatori, tutto come un'unità compatta".

"Hanno bisogno di ricostruire dalle fondamenta; altrimenti, non saranno in grado di competere, sarà impossibile", ha dichiarato con una nota di avvertimento. "Possono vincere la Carabao Cup... ma la Champions League o l'Europa League o la Premier League sarà difficile, a mio parere. Spero di sbagliarmi, ma sarà difficile".

Ronaldo ha lasciato il Man Utd in modo controverso nel 2022, dando un'intervista esplosiva a Piers Morgan per TalkTV, in cui ha dettagliato come si sentisse tradito dal club. Ha anche espresso mancanza di rispetto verso ten Hag.

È stato utilizzato principalmente come riserva dall'allenatore e si è rifiutato di entrare in campo contro il Tottenham Hotspur durante le sue ultime settimane con i Diavoli Rossi, optando invece per lasciare lo stadio presto.

Ora gioca per l'Al-Nassr in Arabia Saudita, Ronaldo riconosce il suo amore per il Man Utd e augura successo al club.

Ha detto a Ferdinand che l'inclusione dell'ex attaccante Ruud van Nistelrooy nello staff tecnico "fornirà un aiuto significativo". Van Nistelrooy ha trascorso cinque anni al Man Utd, segnando 150 gol in 219 apparizioni.

"Non puoi ricostruire un club senza competenza", ha detto Ronaldo. "Non quelli che lavorano negli uffici, sostenendo di capire molto di calcio perché lo guardano in TV ogni giorno. Non funziona così".

"Le persone che comprendono veramente il calcio sono quelle che sono state lì, nello spogliatoio, che erano giocatori", ha concluso.

Ronaldo ha segnato il suo 900° gol in carriera contro la Croazia mentre giocava per il Portogallo di recente, poi ci ha aggiunto un altro contro la Scozia qualche giorno dopo.

Ha segnato 145 gol durante il suo periodo al Man Utd, evolvendosi da un'ala dotata di abilità in un prolifico goleador durante il suo primo periodo al club prima di trasferirsi al Real Madrid in un accordo di trasferimento record all'epoca.

