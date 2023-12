Cristiano Ronaldo segna un'altra tripletta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo

Ronaldo ha segnato una tripletta nel 5-0 con cui il Portogallo ha battuto il Lussemburgo nel Gruppo A di qualificazione alla Coppa del Mondo ieri sera, portando il suo bilancio complessivo a 115 gol internazionali, sei in più dell'ex attaccante iraniano Ali Daei e 35 in più di Lionel Messi, che ha segnato il suo 80° gol con l'Argentina nel fine settimana.

Mentre allungava un record, Ronaldo ne ha conquistato un altro, diventando il primo uomo a segnare 10 triplette nel calcio internazionale.

"Ho promesso che avrei cercato sempre di più, sempre di più e sempre di più!". ha scritto Ronaldo su Instagram dopo la partita. "È nel mio e nel nostro DNA, non ci accontenteremo mai, non ci arrenderemo mai e lotteremo sempre per tutto ciò che possiamo ottenere! Forza Portogallo!".

Con i suoi tre gol, il 36enne ha raggiunto l'incredibile numero di 58 triplette in carriera per club e nazione e, come è accaduto per molti di loro, è stato aiutato da un rigore.

Ronaldo ha aperto le marcature dal dischetto dopo soli sette minuti, infilando il rigore in mezzo dopo il fallo di Bernardo Silva.

L'attaccante del Manchester United si è allineato per il suo secondo rigore della partita pochi minuti dopo, spolverandosi dopo essere stato messo a terra dal portiere lussemburghese Anthony Moris.

L'arbitro ha ordinato a Ronaldo di ripetere il secondo rigore per fallo di mano, ma il giocatore ha comodamente portato a due il vantaggio del Portogallo al secondo tentativo.

Il compagno di squadra del Manchester United, Bruno Fernandes, ha aggiunto un terzo gol poco prima del 18° minuto, quando il Portogallo ha rischiato di fare il colpaccio, ma il Lussemburgo ha tenuto duro per mantenere il margine a tre fino a quando Joao Palhinha ha segnato di testa da un corner a metà del secondo tempo.

Il centrocampista dello Sporting ha festeggiato con un'ode al caratteristico salto "Siuuuu" di Ronaldo, un tributo che Ronaldo avrebbe senza dubbio apprezzato più di quello di Andros Townsend dopo il suo pareggio contro lo United due settimane fa.

A quattro minuti dalla fine dei tempi regolamentari, il creatore originale ha ripreso la mossa per sé, festeggiando nel suo solito stile dopo aver completato la sua tripletta con un colpo di testa da distanza ravvicinata.

La vittoria porta il Portogallo a un punto dalla Serbia, leader del Gruppo A, con una partita in meno. Le due squadre hanno un vantaggio irraggiungibile sul resto del gruppo e si affronteranno nell'ultima partita di qualificazione.

Fonte: edition.cnn.com