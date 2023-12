Cristiano Ronaldo raggiunge il traguardo del 600° gol in campionato

Con il terzo gol della Juventus nella vittoria per 3-0 contro lo Spezia di martedì, Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni consecutive in più di uno dei cinque principali campionati europei.

Il rivale di Ronaldo, Lionel Messi, ha segnato 19 gol in campionato in questa stagione ed è sul punto di superare il traguardo dei 20 gol per la 13a stagione consecutiva con il Barcellona.

Alvaro Morata e Federico Chiesa hanno segnato i primi due gol della Juventus, prima che Ronaldo, che aveva colpito il palo nel primo tempo, concludesse un contropiede nei minuti finali della partita.

Il risultato lascia la Juventus al terzo posto della Serie A, a sette punti dalla capolista Inter.

"Non abbiamo avuto un inizio brillante, come è normale che sia quando si gioca ogni tre giorni", ha dichiarato l' allenatore della Juventus Andrea Pirlo, dopo che la sua squadra ha impiegato un'ora per aprire le marcature.

"Abbiamo cercato di gestire la partita e abbiamo anche creato qualche occasione nel primo tempo. Nel secondo tempo, grazie ad alcuni volti freschi, siamo riusciti ad essere più minacciosi e a cambiare la gara, con le ali e i centrocampisti che hanno fatto buone corse in area".

Ronaldo ha segnato 20 gol in 21 partite di campionato in questa stagione e rimane il capocannoniere della Serie A, con due punti di vantaggio su Romelu Lukaku dell'Inter.

Il mese scorso si pensava che Ronaldo fosse diventato il più grande marcatore di tutti i tempi, anche se si discute se abbia superato il discusso record del defunto attaccante austro-ceco Josef Bican.

Primo giocatore in assoluto a vincere i titoli della Premier League, della Liga e della Serie A, il 36enne si sta avvicinando anche al record di marcature internazionali, avendo segnato il suo 102° gol con il Portogallo lo scorso anno.

Fonte: edition.cnn.com