Cristiano Ronaldo firma per la squadra saudita Al Nassr

Il club ha twittato una foto di Ronaldo con in mano la maglia gialla n. 7 dell'Al Nassr e ha scritto: "La storia sta nascendo. Questo è un ingaggio che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le future generazioni, i ragazzi e le ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto @Cristiano nella tua nuova casa @AlNassrFC".

Alla domanda di venerdì, un rappresentante di Ronaldo non ha rivelato i termini dell'accordo. La CNN ha contattato l'Al Nassr per un commento.

Il 37enne, che era libero e immediatamente disponibile a causa della sua rottura di alto profilo con il Manchester United il mese scorso, non ha avuto bisogno di aspettare l'apertura della finestra di trasferimento di gennaio per mettere nero su bianco su un nuovo contratto.

Dopo la sua partenza da Manchester si erano diffuse voci che lo volevano vicino a firmare con un club dell'Arabia Saudita, cosa che lui aveva precedentemente negato.

In un'intervista rilasciata a Piers Morgan per TalkTV poco prima dell'inizio della Coppa del Mondo, Ronaldo ha spiegato che lo United lo ha tradito e che non ha alcun rispetto per il manager Erik ten Hag.

La partenza di Ronaldo dallo United ha posto fine al secondo mandato del 37enne al club, che ha segnato solo una volta in 10 presenze in Premier League in questa stagione.

Ten Hag lo ha utilizzato per lo più come sostituto e a ottobre si è rifiutato di scendere in campo contro il Tottenham Hotspur, uscendo dal tunnel a pochi minuti dalla fine della partita.

Quando è entrato a far parte dello United nel 2003, Ronaldo si è trasformato da un'ala insidiosa e abile in uno dei migliori giocatori del mondo.

Ha vinto tre titoli di Premier League, la FA Cup, due Coppe di Lega, la Champions League e il primo dei suoi cinque Palloni d'Oro prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2009.

Il ritorno di Ronaldo allo United dalla Juventus l'anno scorso è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del club, ma il suo secondo periodo all'Old Trafford non è riuscito a eguagliare il successo del primo, visto che lo United ha concluso la scorsa stagione senza trofei.

Nonostante la deludente Coppa del Mondo del Qatar 2022 con il Portogallo, Ronaldo è diventato il primo uomo a segnare in cinque Coppe del Mondo.

George Ramsay della CNN ha contribuito con un servizio.

Fonte: edition.cnn.com