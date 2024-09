Cristiano Ronaldo fa il suo 901° gol di carriera, salvando il Portogallo nella competizione della Nations League.

Nel minuto 88, il 39enne ha segnato da distanza ravvicinata, completando la rimonta del Portogallo dopo essere andato in svantaggio a Lisbona.

La Scozia ha ottenuto un vantaggio iniziale con un colpo di testa potente di Scott McTominay al 7º minuto. Nonostante la pressione incessante, il Portogallo ha faticato a trovare il pareggio, ma ci è riuscito grazie a un tiro di Bruno Fernandes dalla linea dell'area di rigore al 54º minuto.

Il Portogallo ha cercato il gol vittoria, con Ronaldo che ha colpito il palo e il portiere Angus Gunn che ha effettuato due parate impressionanti per negare a João Félix. Negli ultimi minuti, Ronaldo ha segnato dal lato del palo, convertendo un cross pericoloso di Nuno Mendes per la sua seconda rete della sosta internazionale.

Si tratta del 132º gol di Ronaldo per il Portogallo, aggiungendosi al suo impressionante totale di 901 gol in carriera, 450 per il Manchester United, 145 per il Real Madrid, 101 per la Juventus, 68 per l'Al Nassr e 5 per lo Sporting Lisbona.

Dopo la partita, Fernandes, che ha giocato la sua 600ª partita in carriera, ha elogiato l'influenza di Ronaldo sulla squadra. "Il suo impatto rimane lo stesso, indipendentemente dal fatto che parta dalla panchina o meno", ha detto, come riportato dalla Reuters. "Ogni giocatore che è entrato in campo ha fatto la differenza. Cristiano ha segnato il suo 901º gol oggi".

La vittoria del Portogallo gli ha dato un avvio perfetto nella campagna della Nations League, con sei punti in testa al Gruppo 1 della Lega A. La Croazia segue da vicino con tre punti, avendo vinto 1-0 contro la Polonia.

Il gol della Croazia è stato segnato da Luka Modric, che ha anche compiuto 39 anni lo scorso lunedì, dopo aver curvato un calcio di punizione dalla zona del penalty dopo la ripresa.

Nel frattempo, la Spagna ha continuato la sua forma solida del 2024 con una vittoria per 4-1 sulla Svizzera. La Spagna ha preso il comando al 6º minuto grazie a Joselu e ha raddoppiato poco dopo con il gol di Fabián Ruiz. Tuttavia, è stata ridotta in dieci uomini al 20º minuto quando Robin Le Normand ha ricevuto un cartellino rosso diretto.

Nonostante questo intoppo, Zeki Amdouni ha ridotto il distacco per la Svizzera poco dopo la ripresa, ma Ruiz ha ripristinato il vantaggio di due gol della Spagna e Ferran Torres ha segnato un gol late per garantire una vittoria per 4-1 per la Roja.

Risultati completi della Nations League di domenica

Casa vs. trasferta (vincitori in grassetto)

Portogallo 2-1 Scozia – Lega A, Gruppo 1

Croazia 1-0 Polonia – Lega A, Gruppo 1

Danimarca 2-0 Serbia – Lega A, Gruppo 4

Svizzera 1-4 Spagna – Lega A, Gruppo 4

Slovacchia 2-0 Azerbaigian – Lega C, Gruppo 1

Svezia 3-0 Estonia – Lega C, Gruppo 1

Lussemburgo 0-1 Bielorussia – Lega C, Gruppo 3

Bulgaria 1-0 Irlanda del Nord – Lega C, Gruppo 3

Gibilterra 2-2 Liechtenstein – Lega D, Gruppo 1

Il calcio è stato al centro della campagna della Nations League, con diverse squadre che hanno mostrato le loro abilità e strategie. Nella qualificazione per l'Europeo 2024, Portogallo e Scozia si sono affrontati e, nonostante il vantaggio iniziale della Scozia, il Portogallo è riuscito a ottenere una vittoria per 2-1 con un gol di Cristiano Ronaldo.

