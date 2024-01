Cristiano Ronaldo è "orgoglioso" del passaggio all'Al Nassr e dice che il suo lavoro in Europa è "finito".

Secondo i media statali sauditi,Ronaldo guadagnerà circa 200 milioni di dollari all'anno con l'Al Nassr.

"Sono molto orgoglioso di prendere questa grande decisione nella mia vita, nel calcio. Come ha detto prima, in Europa il mio lavoro è finito. Ho vinto tutto", ha detto il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro. "Ho giocato nei club più importanti d'Europa e per me ora è una nuova sfida".

Il 37enne ha anche rivelato che diversi club di tutto il mondo hanno cercato di ingaggiarlo.

"Ho avuto molte opportunità in Europa, molti club, in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, anche in Portogallo. Molti club hanno cercato di ingaggiarmi, ma ho dato la parola a questo club per questa opportunità", ha detto.

Nonostante il deludente Qatar 2022 con il Portogallo, Ronaldo è diventato il primo uomo a segnare in cinque Coppe del Mondo. Ha iniziato gli ottavi di finale e i quarti di finale del Portogallo in panchina, perdendo il posto nella formazione titolare dopo che il manager Fernando Santos ha scelto di far giocare Gonçalo Ramos al suo posto.

Questo è avvenuto poco dopo la sua rottura di alto profilo con il Manchester United, causata da un'intervista con Piers Morgan di TalkTV in cui Ronaldo ha detto di sentirsi "tradito" dal club di Premier League.

Nell'intervista ha anche dichiarato di non avere rispetto per il manager Erik ten Hag e ha messo in dubbio il suo ritorno in squadra.

Nonostante il rallentamento della sua carriera, il portoghese è convinto di poter avere un impatto con l'Al Nassr.

"Sono un giocatore unico, quindi è bello venire qui", ha detto Ronaldo. "Ho battuto tutti i record lì, quindi voglio battere qualche record anche qui.

"Quindi per me è una buona occasione, come dite voi questo contratto è unico, perché anch'io sono un giocatore unico, quindi per me è normale".

Fonte: edition.cnn.com