Cristiano Ronaldo e il Portogallo affrontano la Svizzera per un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo

La sua squadra si presenterà al Lusail Stadium da leggera favorita contro la Svizzera negli ottavi di finale, ma i portoghesi hanno già subito una sconfitta a sorpresa in Qatar.

Il Portogallo sembrava attraversare le fasi a gironi, sconfiggendo il Ghana e l'Uruguay per confermare un posto nelle fasi a eliminazione diretta con una partita in meno, ma ha subito una sconfitta shock contro la Corea del Sud nell'ultima partita della fase a gironi, dopo che Hwang Hee-chan ha segnato il gol vittoria al 91° minuto su passaggio di Son Heung-min.

Nonostante ciò, il Portogallo potrà contare sull'atteso ritorno del centrocampista Otávio, che ha saltato le ultime due partite per un infortunio alla coscia, e del difensore titolare Rúben Dias, rimasto a riposo contro i Taegeuk Warriors.

La Svizzera, invece, ha superato un girone difficile con le vittorie contro Camerun e Serbia che le hanno permesso di accedere alle fasi a eliminazione diretta nonostante la sconfitta con il Brasile.

L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate è stato in Nations League a giugno, quando il Portogallo ha demolito la Svizzera per 4-0 a Lisbona. Tuttavia, la Svizzera si è poi ripresa vincendo la partita di ritorno per 1-0 una settimana dopo.

"Per me sarà totalmente diverso, perché non si tratta di un'amichevole. Non è una Nations League: la pressione è alta e quindi ora è importante come i giocatori gestiscono questa pressione", ha dichiarato domenica il centrocampista della Svizzera Xherdan Shaqiri, secondo quanto riportato da Reuters.

"Abbiamo bisogno di una prestazione speciale. Il Portogallo, ad essere onesti, è una buona squadra e per me è anche la favorita in questa partita, ma anche noi conosciamo le nostre qualità. Cercheremo di fare una buona prestazione speciale e di creare loro molti problemi durante la partita".

"La chiave è avere una prestazione speciale da parte di tutta la squadra perché, come sapete, siamo la Svizzera e non abbiamo Cristianos in squadra", ha detto Shaqiri.

Ronaldo, che è già diventato il primo giocatore di sesso maschile a segnare in cinque Coppe del Mondo in questo torneo, cercherà di eguagliare il record portoghese di nove gol nella Coppa del Mondo, detenuto dal grande calciatore Eusebio.

Riuscirà la Spagna a evitare un altro upset?

Come il Portogallo, la Spagna si presenta agli ottavi di finale contro il Marocco subito dopo una sconfitta shock contro una nazione asiatica - una sconfitta per 2-1 contro il Giappone - nelle fasi a gironi.

Le due squadre si sono affrontate tre volte dal 1961, ma la loro rivalità va oltre i risultati calcistici e si estende alla loro storia comune, spesso segnata da conflitti.

Sul campo di calcio, La Roja ha iniziato questo torneo con una vittoria dominante e completa per 7-0 sulla Costa Rica, ma ha lottato per un pareggio per 1-1 con la Germania e ha perso contro il Giappone, qualificandosi infine per le fasi ad eliminazione diretta in un finale straordinario del Gruppo E.

"Non sono affatto contento. Sì, ci siamo qualificati, mi sarebbe piaciuto vincere questa partita. È stato impossibile perché in cinque minuti il Giappone ha segnato due gol... eravamo fuori, siamo stati smantellati", ha dichiarato l'allenatore Luis Enrique dopo la sconfitta contro il Giappone, secondo quanto riportato dalla Reuters.

Per uno strano scherzo del destino, tuttavia, la sconfitta ha significato che la Spagna si è qualificata come seconda classificata del girone e probabilmente ha avuto un percorso potenzialmente più facile verso le semifinali, evitando la Croazia, finalista del 2018, negli ottavi di finale e un possibile quarto di finale contro il Brasile, cinque volte campione.

Il Marocco, tuttavia, ha impressionato finora in questa Coppa del Mondo, tenendo la Croazia a un pareggio senza gol, sconfiggendo il Canada e, soprattutto, sconfiggendo il Belgio - la squadra numero 2 al mondo.

Questi risultati hanno garantito l'accesso agli ottavi di finale per la prima volta dal 1986, mentre il suo allenatore Walid Regragui è diventato il primo allenatore arabo a guidare una squadra alle fasi a eliminazione diretta.

"Avevamo detto di voler dare il massimo per uscire dalle fasi a gironi", ha dichiarato Regragui, secondo quanto riportato dal Guardian. "Ora possiamo spuntare quella casella. Quindi perché non puntare al cielo?

"Avevamo bisogno di cambiare e di cambiare mentalità. Non ci fermeremo qui. Abbiamo molto rispetto per tutti gli avversari, ma saremo una squadra molto difficile da battere".

Quando e dove

Marocco vs. Spagna: ore 10.00 ET presso lo Stadio della Città dell'Educazione

Portogallo vs. Svizzera: 2 p.m. ET allo Stadio Lusail

Come guardare

STATI UNITI: Fox Sports

REGNO UNITO: BBC o ITV

Australia: SBS

Brasile: SportTV

Germania: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Canada: Bell Media

Sudafrica: SABC

