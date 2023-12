Cristiano Ronaldo dice che "non può permettere che si continui a giocare con il mio nome".

Mentre la Juve si prepara all'inizio della nuova stagione di Serie A, il programma televisivo spagnolo El Chiringuito ha ipotizzato un ritorno al Real Madrid. Si è parlato anche di un ritorno allo Sporting CP, primo club professionistico della stella portoghese, mentre il quotidiano italiano Corriere dello Sport ha riportato che l'agente di Ronaldo, Jorge Mendes, ha offerto l'attaccante 36enne al Manchester City.

"Oltre alla mancanza di rispetto nei miei confronti come uomo e come giocatore, il modo frivolo in cui il mio futuro viene trattato dai media è irrispettoso nei confronti di tutti i club coinvolti in queste voci, così come nei confronti dei loro giocatori e del loro staff", ha scritto Ronaldo in un post su Instagram martedì.

"La mia storia al Real Madrid è stata scritta", ha aggiunto Ronaldo. "È stata registrata. In parole e numeri, in trofei e titoli, in record e titoli. È nel museo dello stadio Bernabéu ed è anche nella mente di ogni tifoso del club.

E al di là di ciò che ho ottenuto, ricordo che in quei nove anni ho avuto un rapporto di profondo affetto e rispetto con la 'merengue afición', un affetto e un rispetto che conservo ancora oggi e che custodirò sempre".

"So che i veri tifosi del Real Madrid continueranno ad avermi nel loro cuore, e io li avrò nel mio".

Rimango concentrato sulla mia carriera

Martedì, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha twittato che sebbene Ronaldo sia "una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e il mio rispetto", non ha mai preso in considerazione l'idea di ingaggiare l'attaccante.

Durante Euro 2020, Ronaldo ha eguagliato il record di gol internazionali di tutti i tempi, 109, stabilito dall'iraniano Ali Daei.

Tuttavia, da quando nel 2018 si è unito alla Juventus con un accordo quadriennale per una somma di 117 milioni di dollari, il 36enne non è riuscito a portare la squadra italiana al titolo di Champions League, competizione che ha vinto quattro volte con il Real Madrid.

Ronaldo ha vinto il titolo di Serie A nelle sue prime due stagioni con la Vecchia Signora, ma la scorsa stagione il club si è classificato al quarto posto, mentre l'Inter ha vinto lo scudetto, il che forse spiega le speculazioni.

"Oltre all'ultimo episodio in Spagna, ci sono state frequenti notizie e storie che mi hanno associato a diversi club in diversi campionati, senza che nessuno si sia mai preoccupato di cercare di scoprire la vera verità", ha detto Ronaldo nel suo post su Instagram.

"Ora rompo il mio silenzio per dire che non posso permettere che si continui a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchiere", ha aggiunto Ronaldo, che ha ancora 12 mesi di contratto con la Juventus.

Nonostante la Juve abbia stentato nella scorsa stagione, Ronaldo è stato il capocannoniere della Serie A con 29 gol.

"È il migliore al mondo e ce lo teniamo stretto", ha detto a marzo l'ex direttore generale della Juve Fabio Paratici a proposito di Ronaldo.

"Alcune stagioni vanno meglio di altre, ma la parola transizione non esiste. Le stagioni sono importanti anche se si tratta di una crescita che dà risultati negli anni successivi", ha aggiunto Paratici, che ora è direttore generale del calcio del Tottenham Hotspur, club di Premier League.

La nuova stagione di Serie A inizia sabato 21 agosto, con la Juventus in trasferta a Udinese domenica.

