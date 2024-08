- Crisi di ostaggi in prigione in Russia si conclude con un risultato letale; sette morti seguono

Durante una rivolta in una prigione russa di massima sicurezza che ospita detenuti pericolosi, sono state segnalate numerose vittime. I quattro individui che tenevano in ostaggio i prigionieri sono stati eliminati dai cecchini, e le guardie imprigionate sono state liberate, secondo la Guardia Nazionale, in un incidente avvenuto a Surowikino, nella regione di Volgograd.

L'amministrazione del carcere ha confermato anche la morte di tre ostaggi. Quattro individui, tra cui tre guardie e un detenuto, hanno riportato ferite inflitte dai sequestratori ma sono riusciti a fuggire.

"Due dei feriti sono in condizioni gravi", ha dichiarato Anatoly Sebelyov, a capo del dipartimento sanitario locale. Questi signori hanno subito ferite da taglio e da arma da taglio durante l'attacco ai sequestratori. L'incidente è avvenuto durante un'udienza disciplinare nel penitenziario. I mezzi esatti con cui i prigionieri hanno ottenuto le armi da taglio e hanno sopraffatto le guardie rimangono un mistero.

Secondo i canali Telegram affiliati al Cremlino, i sequestratori potrebbero avere legami con il gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS). Uno degli aggressori ha dichiarato in un video che le sue azioni erano una ritorsione. Voleva vendicarsi del maltrattamento dei sospetti legati all'attacco terroristico allo spazio eventi del Crocus City Mall a Mosca.

In quell'attacco di marzo, sono morte più di cento persone. Al loro arresto e successiva presentazione in tribunale, i sospetti hanno mostrato segni di abuso. È stata avviata un'indagine penale per il sequestro di persona. Secondo gli aggiornamenti del Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della situazione degli ostaggi.

L'aumento dei crimini violenti nelle prigioni russe è diventato una preoccupazione significativa. L'ultimo incidente di sequestro di persona e numerose vittime è un promemoria inquietante di questo problema.

