- Crisi di Baywa: agricoltori preoccupati in cerca di nuovi commercianti agricoli

La crisi del debito della maggiore trader agricola della Germania, Baywa, sta avendo effetti visibili quest'estate: molti agricoltori, soprattutto nel sud della Germania, si stanno rivolgendo ad altri acquirenti per la loro raccolta di cereali. I trader agricoli privati stanno ricevendo un numero significativamente maggiore di richieste da parte di agricoltori alla ricerca di un acquirente o di un magazzino in questa estate. Rapporti simili arrivano anche dall'ambiente di numerose cooperative agricole. Tuttavia, non ci sono segni di panico tra gli agricoltori.

"I problemi di Baywa stanno influenzando l'intero settore", dice Michael Osterholzer, CEO della società di trading agricola Osterholzer, con sede nel comune di Massing, nella Bassa Baviera. Ci sono molte più richieste da parte degli agricoltori. "Per la prima volta, abbiamo dovuto rifiutare il grano in un luogo perché non avevamo più spazio", dice Osterholzer. "Ma non è solo a causa di Baywa". Molti agricoltori hanno ancora grano del raccolto del 2023 in magazzino.

Baywa è il chiaro leader di mercato nei suoi core business

Il contesto: Baywa, nata dal movimento cooperativo, fornisce agli agricoltori non solo semi, fertilizzanti e macchinari agricoli nelle sue aree core della Baviera e nei nuovi stati federali, ma acquista anche il loro raccolto. Non ci sono dati precisi, ma un esperto di primo piano stima che la quota di mercato di Baywa in Baviera potrebbe essere intorno al 40%, seguita dalle cooperative agricole e dai trader privati con circa il 25% ciascuno.

Nei molti comuni bavaresi, i magazzini di Baywa fanno parte del paesaggio locale da decenni, proprio come la torre della chiesa locale. "Che Dio sia con te, o terra di Baywa" - sull'aria dell'inno bavarese - era una delle canzoni più popolari del gruppo musicale Biermösl Blosn alla fine degli anni '70.

Problema principale: costi degli interessi nell'ordine dei milioni di euro ogni anno

Nel 2023, Baywa ha registrato per la prima volta una perdita nella sua storia centenaria a causa di miliardi di debiti schiaccianti. Le sue passività finanziarie ammontano a 5,6 miliardi di euro. Pochi settimane fa, l'azienda ha reso pubblica la sua "tesa" situazione finanziaria. Il problema principale sono i costi degli interessi del suo alto debito, con Baywa che paga quasi 100 milioni di euro alle banche prestatrici solo nel primo trimestre.

Incertezza non solo tra gli agricoltori

"La questione Baywa poco prima del raccolto ha causato qualche confusione e incertezza", dice Bernd Zehner, responsabile del trading agricolo del gruppo Zehner di medie dimensioni a Bad Königshofen, nella Bassa Franconia. "Non sono solo gli agricoltori a essere colpiti, ma tutti gli altri partecipanti al mercato coinvolti nelle diverse catene di commercializzazione". Tuttavia, l'aumento non è così grande come inizialmente segnalato. Gli effetti sono anche limitati a livello regionale: nel nord e nell'ovest della Germania, altri trader agricoli sono più significativi di Baywa.

Non si sa quanti clienti tra gli agricoltori di Baywa sono stati persi quest'estate. L'azienda ha assicurato agli agricoltori che i fondi necessari per il pagamento del raccolto sono disponibili. Non ci sono stati rapporti di inadempienze o ritardi nei pagamenti da parte di Baywa.

La situazione per molti agricoltori è effettivamente difficile, con i prezzi del mercato agricolo notoriamente volatili. Di conseguenza, molte operazioni preferiscono giocare sul sicuro quando cercano un acquirente per il loro raccolto. Gli sviluppi di Baywa hanno causato una notevole preoccupazione, non solo tra gli agricoltori, ma in tutto il settore agricolo, compresi i trasformatori,

