- Criminali in fuga - azione della polizia

Durante una gita vigilata, un criminal condannato di 24 anni è fuggito dai suoi due accompagnatori nella Bassa Baviera. L'uomo, condannato per omicidio, risiedeva all'ospedale distrettuale di Mainkofen, Deggendorf, secondo la polizia. Le autorità lo hanno descritto come "estremamente pericoloso". È in corso una ricerca, con l'impiego anche di un elicottero.

L'uomo somalo era in viaggio con due dipendenti dell'ospedale a Plattling quando è fuggito, ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità hanno esplicitamente raccomandato di non avvicinarsi all'uomo o offrirgli un passaggio. Invece, hanno invitato a segnalare immediatamente alla polizia componendo il numero di emergenza 110.

Appello pubblico per informazioni

A causa della fuga dell'uomo, le autorità locali invitano la popolazione a essere vigile e segnalare eventuali avvistamenti alla Polizia immediatamente. L'uomo di 24 anni, considerato estremamente pericoloso, non deve essere avvicinato o aiutato.

Leggi anche: