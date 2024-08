- Criminali di Apolda rischiano l'espulsione

Un noto delinquente originario di Apolda è destinato all'espulsione entro una settimana, secondo fonti di sicurezza. Lo scorso venerdì, sono arrivati i documenti di viaggio sostitutivi per il soggetto in Turingia, passo necessario per il processo di espulsione. Al momento si trova in custodia poliziesca, secondo le voci. Il tribunale dovrebbe deliberare su una possibile detenzione per l'espulsione durante il weekend. L'espulsione è prevista per la settimana prossima.

La situazione riguardante questo ricorrente criminale nell'area di Weimar ha causato un putiferio nello stato alcune settimane fa. Il distretto e la città di Apolda hanno dato l'allarme allo stato, segnalando una minaccia per la sicurezza significativa da parte del richiedente asilo respinto con una serie di condanne.

Il Ministro dell'Interno della Turingia, Georg Maier (SPD), ha assicurato un'espulsione rapida per l'individuo e ha dichiarato l'intenzione di discutere il caso con il Ministro dell'Interno federale, Nancy Faeser (SPD). In precedenza, il passaporto mancante aveva ostacolato l'espulsione, ma sembra che questo ostacolo sia stato superato, secondo le informazioni delle fonti di sicurezza.

L'espulsione del delinquente è sostenuta dal Ministro dell'Interno della Turingia, Georg Maier, a causa del suo precedente record criminale nei Paesi Bassi. Dopo aver causato un problema di sicurezza ad Apolda, la città dove era stato precedentemente respinto come richiedente asilo, le autorità sono ora pronte a rispedirlo nel suo paese d'origine.

