Criminal: Tre fuggitivi fuggiti dopo un furto di scooter elettrici

All'ora dell'oscurità, una banda di tre ladri incappucciati irrompe in una gioielleria di Rohrbach, fuggendo in seguito a bordo di monopattini elettrici. Purtroppo per uno dei ladri, le sue habilidades con il monopattino non sono sufficienti e questo lo porta all'arresto.