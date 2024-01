Crescono le speculazioni sulla possibilità che Naomi Osaka giochi gli Australian Open

La presenza della due volte campionessa degli Australian Open Naomi Osaka al torneo è oggetto di crescenti speculazioni.

Nonostante l'iscrizione al torneo, che inizierà il 16 gennaio a Melbourne, mercoledì Osaka ha postato un'immagine che sembra mostrarla in uno studio di pilates negli Stati Uniti. Non è chiaro quando sia stata scattata la foto.

La 25enne ha anche trascorso un po' di tempo in Europa: il 28 dicembre la quattro volte campionessa del Grande Slam ha postato una raccolta di fotografie del suo viaggio, tra cui una foto con il compagno Cordae al museo del Louvre di Parigi con la Monna Lisa sullo sfondo.

L'ex numero 1 del mondo non è prevista per i tornei di riscaldamento di Adelaide e Hobart della prossima settimana. I giocatori usano questi due tornei per acclimatarsi al caldo dell'Australia in estate.

La CNN ha contattato Tennis Australia e i rappresentanti di Naomi Osaka per un commento.

Osaka si è assentata per qualche tempo dal tennis agonistico e ha fatto diverse rivelazioni molto pubblicizzate sui suoi problemi di salute mentale dopo un incidente avvenuto nell'agosto del 2021, in cui era visibilmente stressata ed emotiva mentre si rivolgeva ai media durante una conferenza stampa obbligatoria al Roland Garros.

Osaka si è poi ritirata dagli Open di Francia di quell'anno e ha rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo campionato importante nel 2018.

L'ultima stagione di Osaka è stata segnata da infortuni e malattie: si è ritirata dal torneo estivo Set 1 di Melbourne lo scorso gennaio per un infortunio all'addome e si è ritirata dal Pan Pacific Open di Tokyo a settembre per malattia.

Ha inoltre saltato l'intera stagione sui campi in erba a causa di un infortunio all'Achille e si è ritirata dal match di apertura del Canadian Open per un infortunio alla schiena.

Lontano dal campo, la star si è immersa in altre attività: in un post pubblicato su Twitter il 20 dicembre, la 25enne ha dichiarato di essersi divertita a "essere produttiva".

Il suo libro illustrato per bambini "The Way Champs Play" è stato pubblicato dall'editore Harper Collins a dicembre.

Ha anche lavorato come produttrice esecutiva di "MINK!", un cortometraggio su Patsy Mink, la prima donna di colore eletta alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e la prima donna asiatica-americana a far parte del Congresso.

"Credete in voi stessi. Ti prometto che ti porterà molto più lontano di quanto tu possa immaginare", ha scritto su Twitter il 26 dicembre.

Issy Ronald e David Close della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Fonte: edition.cnn.com