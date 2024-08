- Crescono i sospetti di riciclaggio di denaro

Il numero di casi sospetti di riciclaggio di denaro segnalati dai notai di Berlino è in aumento da anni. Al 1º luglio di quest'anno, ci sono stati 362 tali casi, la maggior parte dei quali sono stati segnalati durante gli acquisti immobiliari a causa dei sospetti che il denaro potesse provenire da attività criminali. Questa è stata la risposta del Senato a un'inchiesta del SPD. Lo scorso anno ci sono stati 478 casi, seguiti da 431 e 425.

In base alla legge sul riciclaggio di denaro, i notai devono presentare rapporti all'Ufficio centrale per le indagini sulle transazioni finanziarie (FIU) per le transazioni immobiliari e altre transazioni. Dal 2020, questi regolamenti hanno reso il processo di segnalazione notevolmente più semplice. Prima del 2020, non c'erano quasi casi sospetti segnalati dai notai di Berlino.

La Camera notarile di Berlino spiega che la Germania è uno dei paesi più sicuri dal punto di vista giuridico al mondo e "allo stesso tempo, anche una delle destinazioni più richieste per i fondi illegalmente acquisiti (ad esempio dal traffico di droga, prostituzione o evasione fiscale). La conseguenza della legge tedesca è che il riciclaggio di denaro da attività criminali è facile".

Dopo la semplificazione dei processi di segnalazione della legge sul riciclaggio di denaro nel 2020, sono stati segnalati più casi di riciclaggio di denaro con sospetti origini illecite dai notai di Berlino. Questo cambiamento nella segnalazione coincide con l'aumento complessivo dei casi sospetti negli ultimi anni.

