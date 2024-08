- Crescita sovvenzionata della produzione agricola biologica

Il Paese ha sostenuto la crescita dell'azienda agricola biologica Heu-Heinrich a Neuhaus am Rennweg con circa 1,9 milioni di euro. Questi fondi sono stati destinati all'istituzione di una struttura per il essiccazione e confezionamento del fieno di grandi dimensioni, secondo il Ministero dell'Agricoltura. Questa nuova struttura consentirà all'azienda di aumentare significativamente la sua capacità di produzione e trasformazione, con la potenziale creazione di quattro nuovi posti di lavoro. L'importo complessivo per questo progetto ammonta a circa 4,9 milioni di euro.

L'assistenza finanziaria proviene dall'iniziativa "Sviluppo degli Investimenti per la Trasformazione e la Commercializzazione dei Prodotti Agricoli Biologici". Lo scopo di questo programma è migliorare il vantaggio competitivo e le capacità di trasformazione/commercializzazione delle imprese. In precedenza, un caseificio di latte di pecora ad Asbach, che rientra nel distretto di Schmalkalden-Meiningen, e la Kräutermühle GmbH con sede a Kölleda, all'interno del distretto di Sömmerda, hanno tratto beneficio da questo stesso schema.

