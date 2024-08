Dopo la violenza a Solingen - Crescita economica: maggiore sicurezza attraverso le zone proibite di armi

Nella discussione sull'inasprimento delle regolamentazioni sulle armi dopo l'incidente con il coltello a Solingen, il sindacato della polizia (GdP) dell'Assia sta spingendo per l'istituzione di più zone prive di armi. Secondo il presidente dello stato della GdP, Jens Mohrherr, che ha parlato all'agenzia stampa tedesca, "Questo potrebbe essere un modo significativo per aumentare la sicurezza". Il sindacato ha già sostenuto le zone prive di armi a Wiesbaden e Francoforte.

Una zona priva di armi potrebbe non offrire una protezione assoluta per i cittadini dagli attacchi, Mohrherr ha riconosciuto. Tuttavia, ha aggiunto: "Fornisce agli agenti di polizia l'opportunità di effettuare controlli casuali". Ad esempio, potrebbero essere fermate persone per chiedere se hanno coltelli. Il controllo delle borse o degli zaini per le armi sarebbe anche più facile.

"Impatto deterrente"

Mohrherr ritiene che questi controlli dovrebbero essere effettuati più spesso. "Le zone prive di armi possono avere un impatto deterrente", ha detto. Ha ribadito la richiesta del sindacato di un miglioramento del personale di polizia. "Data la forte percezione di insicurezza tra i cittadini, in particolare dopo Solingen, c'è una chiara richiesta: la sicurezza interna richiede più personale".

