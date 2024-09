Crescenti contestazioni legali contro Sean "Diddy" Combs

Altri guai legali si profilano per Sean "Diddy" Combs. Una donna della Florida ha presentato una causa civile contro l'artista venerdì (ora locale) a New York, accusandolo di molestie sessuali. Secondo il suo team legale, lei preferisce rimanere anonima.

Per anni, sostiene, Combs avrebbe esercitato pressioni su di lei e l'avrebbe costretta a compiere atti non consensuali, come riportato dai media statunitensi nella causa. Lei afferma di essere stata drogata e di aver subito ferite, comprese quelle da morsicatura. Inoltre, sostiene che scene intime siano state registrate senza il suo consenso.

Non si tratta del primo processo per Combs questa settimana. Martedì, una donna a New York ha accusato il rapper e uno dei suoi dipendenti di stupro, costrizione a prestazioni sessuali orali e registrazione dell'incidente brutale, che sarebbe stata poi distribuita e venduta come pornografia. L'incidente sarebbe avvenuto nel 2001 a New York. La donna, allora 25enne, sostiene nella causa di essere stata ingannata per recarsi nello studio di Combs. Lì, dopo aver consumato una bevanda che probabilmente era stata drogata, avrebbe perso conoscenza. Sostiene di essere stata legata e poi brutalizzata da entrambi gli uomini.

Minacce di altri processi

Uno studio legale di Houston minaccia altri processi. Affermano di rappresentare oltre 50 donne e uomini, come annunciato dallo studio. "Mi aspetto che molte altre vittime si facciano avanti", ha dichiarato l'avvocato Tony Buzbee in una dichiarazione. Hanno intenzione di fornire ulteriori dettagli la prossima settimana.

Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") è stato arrestato a New York la scorsa settimana. L'indictment federale contro il rapper lo accusa di aver abusato, minacciato e costretto donne per decenni per soddisfare i suoi desideri sessuali e mantenere la sua reputazione. Il rapper si è dichiarato non colpevole. Se trovato colpevole di alcuni o tutti i capi d'accusa, potrebbe rischiare l'ergastolo. I suoi avvocati hanno fallito nel tentativo di farlo rilasciare su cauzione di un milione di dollari dal Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

