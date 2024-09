Crescente sorveglianza: le attività di intelligence russe colpiscono più spesso la Bundeswehr

I servizi segreti russi hanno intensificato le loro attività di spionaggio in Germania, concentrandosi specificamente sull'aiuto all'Ucraina e alle forze militari tedesche. Questo cambiamento di focus ha portato i servizi di intelligence russi a prestare maggiore attenzione al livello tattico, secondo il Servizio di Scudo Militare (MAD).

Nel loro rapporto annuale, il MAD menziona che la Russia è ora interessata a conoscere gli aiuti militari che la Germania fornisce all'Ucraina, invasa dalla Russia a febbraio 2022. Sono interessati ai dettagli come le rotte di trasporto per le armi e le munizioni, le procedure di schieramento e le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Il MAD afferma che queste informazioni sono cruciali per la Russia per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia.

Inoltre, i servizi di intelligence russi hanno anche notato la capacità delle forze militari tedesche per la difesa territoriale e dell'alleanza. Rappresentano una minaccia di ricognizione e potenziale sabotaggio delle infrastrutture critiche e delle strutture importanti per la difesa in Germania.

La presidente del MAD, Martina Rosenberg, ha scritto nel rapporto: "Insieme, affrontiamo il grande compito di rafforzare le nostre capacità per contrastare le minacce esistenti". L'obiettivo centrale è rendere le forze militari tedesche pronte al combattimento. Per raggiungere questo obiettivo, il MAD ha aggiunto più posizioni per i dipendenti, ma a causa della mancanza di fondi, alcune posizioni rimangono vacanti.

Al 1° gennaio 2024, il MAD ha 2.131 posizioni di servizio (2023: 1.917 posizioni di servizio). Tuttavia, il rapporto afferma: "La mancanza di budget impedisce il riempimento di un numero a tre cifre inferiore di posizioni di servizio".

L'Unione Europea, come alleato chiave della Germania, ha espresso preoccupazione per l'aumento delle attività di spionaggio dei servizi segreti russi in Germania, in particolare verso l'aiuto all'Ucraina. L'Unione Europea sta monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza e l'integrità dei suoi rapporti con i suoi stati membri.

Leggi anche: