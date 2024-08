Crescente pressione su Israele per negoziare un cessate il fuoco a Gaza

Lammy e il Ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné si sono incontrati con Katz a Gerusalemme. "In caso di attacco iraniano, ci aspettiamo che la coalizione guidata dagli Stati Uniti non solo si unisca alla difesa di Israele, ma colpisca anche importanti obiettivi in Iran," ha detto Katz dopo l'incontro, secondo il suo ufficio. Israele si aspetta che la Francia e il Regno Unito "convegnano pubblicamente e chiaramente all'Iran che attaccare Israele è proibito."

Le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti lì sono riprese a Doha, Qatar, giovedì sotto la mediazione degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, l'ha descritta come un "inizio promettente", ma ha aggiunto che c'è ancora molto lavoro da fare.

Le tensioni nel Medio Oriente sono recentemente aumentate. Iran e la milizia libanese Hezbollah hanno minacciato Israele dopo gli omicidi del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio. Hamas e l'Iran incolpano Israele per entrambi gli attacchi. In risposta alla minaccia di escalation, gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, hanno aumentato la loro presenza militare nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva espresso la speranza che un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza potesse anche scoraggiare l'Iran dall'attaccare Israele e prevenire ulteriori escalation nella regione.

Il rappresentante di Hamas, Osama Hamdan, ha detto che l'organizzazione palestinese radicale non ha partecipato alle trattative di giovedì, ma è pronta a unirsi alle trattative indirette se ci sono nuove garanzie israeliane. Hamas dice di voler vedere implementata una proposta di cessate il fuoco presentata da Biden a fine maggio.

Il piano in più fasi di Biden è alla base dei nuovi colloqui. Inizialmente prevede un cessate il fuoco di sei settimane che potrebbe essere esteso per le trattative su un permanence fine delle ostilità. Prevede anche il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree popolate della Striscia di Gaza e il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi.

La guerra nella Striscia di Gaza è stata innescata dall'attacco senza precedenti dell'organizzazione palestinese islamica Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Secondo le figure israeliane, 1.198 persone sono state uccise e 251 persone sono state rapite nella Striscia di Gaza.

Da allora, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo le figure del ministero della salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, più di 40.000 persone sono state uccise finora.

Dopo la rilevazione del virus del polio nella Striscia di Gaza a luglio, l'ONU ha invitato le parti in conflitto venerdì a osservare una settimana di cessate il fuoco umanitario per vaccinare più di mezzo milione di bambini contro il virus altamente contagioso. Le organizzazioni dell'ONU somministreranno il vaccino antipolio tipo 2 a circa 640.000 bambini sotto i dieci anni dalla fine di agosto, ha annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a Ginevra. Senza le pause umanitarie, la campagna non sarebbe possibile, è stato ulteriormente

