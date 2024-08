- Crescente numero di posti di lavoro nel settore della difesa del Nord

Lo scorso anno, il settore della difesa nello Schleswig-Holstein ha impiegato un record di 8.346 individui. Questa notizia è stata condivisa da Dieter Hanel, a capo del Gruppo di Lavoro sulla Tecnologia della Difesa nello Schleswig-Holstein, durante una presentazione a Kiel. È stato anche presentato il rapporto annuale per il 2024, che include i dati del 2023. Secondo Hanel, la cifra attuale rappresenta un aumento del 9% rispetto al 2022 e del 70% rispetto al 2010.

Tuttavia, la crescita dell'occupazione in diversi settori della difesa nel 2022 è stata molto variabile. Ad esempio, l'industria dei sistemi terrestri ha registrato un aumento del 14%, mentre la costruzione di navi da guerra ha visto un aumento del 6%. Inoltre, Hanel ha notato che il settore della difesa a Kiel ha un significativo impatto economico, con un aumento del 14% dell'occupazione rispetto al 2022, che ha portato a circa 6.200 dipendenti.

Il fatturato stimato per il settore della difesa nel 2023 si situa tra 1,5 e 2 miliardi di euro. Questa crescita economica positiva è principalmente attribuita al conflitto in Ucraina e ai contratti a lungo termine, di cui una parte significativa è internazionale. Il fondo speciale da 100 miliardi di euro per le forze armate tedesche (Bundeswehr) ha avuto un impatto minimo.

La Germania raggiungerà l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% della NATO nel 2024

Nel 2024, secondo i dati della NATO, le spese per la difesa della Germania rappresenteranno il 2,12% del suo PIL, segnando per la prima volta dal 2014 il raggiungimento dell'obiettivo del 2%. Tuttavia, la Germania si classifica al 15° posto tra i paesi della NATO per spese militari.

Contemporaneamente, la Bundeswehr continua a lottare con consistenti carenze di equipaggiamento necessarie per la transizione verso la difesa territoriale o dell'alleanza, o per gli impieghi a livello globale. Inoltre, il bilancio e il fondo speciale destinati alla difesa nel prossimo futuro non saranno sufficienti a colmare questo divario a lungo termine.

Aree per l'intervento politico

Despite the positive economic growth, the defense sector advocates for political intervention in several areas. For instance, the Defense Technology Working Group suggests a comprehensive overhaul of the Bundeswehr's procurement system, including simplified tenders and expedited processes. Additionally, EU procurement rules and certification requirements should be streamlined.

Furthermore, regulations that assess companies based on sustainability criteria should be abolished. These regulations label defense and the defense industry as "unsustainable" and "socially harmful," making it challenging for companies to secure funding from financial markets. "Through addressing these identified areas for political intervention, defense technology will continue to significantly contribute to our nation's and our allies' security in the future," said Hanel.

