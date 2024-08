- Crescente domanda di luoghi funerari musulmani - L'imperativo per i cimiteri

A Berlino, le previsioni suggeriscono un aumento dei servizi funebri islamici nei prossimi anni. La città si trova di fronte a una pressante necessità di spazi per la sepoltura musulmana, una tendenza che si prevede aumenterà ulteriormente, come indicato nella risposta del Senato a un'inchiesta dell'SPD. Questo aumento è influenzato principalmente dal numero crescente di musulmani che risiedono a Berlino da decenni o che sono nati qui, esprimendo il desiderio di essere sepolti nella loro città di residenza. Gli spostamenti demografici e l'immigrazione da paesi islamici sono anche fattori contributivi a questa crescente domanda.

Attualmente, i cimiteri di proprietà dello stato e i cimiteri protestanti forniscono tombe per i funerali islamici in sei e quattro luoghi rispettivamente. Nel 2018 sono stati stanziati €2 milioni per creare nuovi spazi per la sepoltura nel cimitero paesaggistico di Gatow nel distretto di Spandau, e altri €4 milioni sono stati messi da parte nell'anno in corso.

Inizialmente, nel 2006, il Senato aveva pianificato di chiudere determinate sezioni del cimitero a causa del calo delle sepolture. Tuttavia, data la crescita della città, la sua cultura diversificata e la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici, è probabile che le priorità future cambino.

Secondo la documentazione del Senato, Berlino ha un totale di 182 cimiteri in cui le persone vengono sepolte, più 40 siti di sepoltura che sono stati chiusi in modo permanente per ulteriori sepolture. Lo stato gestisce 85 cimiteri, oltre a 118 protestanti, 9 cattolici, 5 ebraici e 5 alternative.

Nel 2022, circa 40.000 persone sono morte a Berlino. Circa 34.000 di queste persone hanno ricevuto sepolture tradizionali, con circa 5.500 sepolte in tombe individuali (16%), 13.500 in tombe per urne individuali (40%) e circa 15.000 in tombe per urne comuni (44%).

A causa del previsto aumento dei servizi funebri islamici, potrebbe essere necessario espandere i sei luoghi attuali che forniscono tombe per i funerali islamici nei cimiteri di proprietà dello stato. L'aumento dei residenti musulmani che esprimono il desiderio di essere sepolti a Berlino potrebbe richiedere ulteriori fondi per nuovi spazi per la sepoltura, come dimostrato dai €2 milioni stanziati nel 2018 e dai €4 milioni nel 2019.

