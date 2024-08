- Crescente domanda di bevande prive di zucchero

Contenitori vivacemente decorati con personaggi di fumetti e piccole creature attirano - e spesso, il contenuto è molto zuccherato. I critici delle organizzazioni per i diritti dei consumatori denunciano costantemente il alto contenuto di zucchero nelle bevande per bambini e sostengono l'imposizione di una tassa sulle bibite per scoraggiare i produttori. Secondo un'indagine recente di Foodwatch, 136 bevande come bibite gassate, energy drink e succhi di frutta avevano una media del 7,8% di zucchero, pari a più di sei cubetti di zucchero per porzione da 250 millilitri. L'industria rimane scettica riguardo all'idea di introdurre una tassa sullo zucchero.

Durante la presentazione dello studio, l'esperta di Foodwatch Luise Molling ha dichiarato che sono state acquistate bevande per bambini, comprese quelle con figure di animali, scheletri colorati e figure adolescenti con occhiali da sole, in cinque grandi supermercati. Sono state incluse anche bevande in contenitori più piccoli con cannucce, solitamente preferite dai bambini.

Su 136 bevande per bambini, solo tre acque minerali erano prive di zucchero e edulcoranti. La bevanda più zuccherata trovata era un energy drink, con 15,6 grammi di zucchero per 100 millilitri - ovvero 26 cubetti di zucchero in una lattina da 500 millilitri, più di tre volte la quantità raccomandata per bambini e adolescenti. Più di 5 grammi di zucchero per 100 millilitri erano presenti in 117 delle 136 bevande analizzate.

Foodwatch sostiene che il governo federale tedesco dovrebbe introdurre una tassa sulle bibite basata sul modello britannico. Questa tassa si applica quando il contenuto di zucchero supera i 5 grammi per 100 millilitri, con i produttori che pagano 18 pence (21 centesimi) per litro per i contenuti di zucchero tra i 5 e gli 8 grammi per 100 millilitri, e 24 pence (28 centesimi) per litro per i contenuti di zucchero superiori agli 8 grammi per 100 millilitri. Secondo Foodwatch, questa tassa dovrebbe essere estesa alle bevande edulcorate artificialmente e ai succhi. Il tasso dovrebbe essere sufficientemente elevato per spingere le aziende a riformulare le loro ricette e ridurre il contenuto di zucchero.

I centri dei consumatori si riferiscono anche ai risultati positivi dei paesi che hanno introdotto una "tassa sulle bevande zuccherate". La presidente dell'Associazione federale tedesca, Ramona Pop, ha affermato che gli impegni volontari per ridurre lo zucchero non hanno dimostrato progressi significativi. Nel 2018, il governo tedesco precedente ha annunciato una strategia per ridurre lo zucchero, i grassi e il sale nei prodotti e nelle bevande trasformati. various industries have made voluntary commitments to reduce sugar content by 2025. However, the Max Rubner Institute found that current recipe adjustments do not meet the target in a spring review.

"I bambini dovrebbero bere acqua"

Secondo i nuovi risultati della ricerca, dal momento in cui la "Soft Drinks Industry Levy" è stata introdotta nel Regno Unito nel 2018, il consumo di zucchero attraverso le bevande gassate è diminuito. Secondo l'esperto di nutrizione Berthold Koletzko del reparto di pediatria dell'Università di Monaco, le bevande zuccherate contribuiscono all'obesità, al diabete e alle malattie cardiache nei bambini e i bambini dovrebbero bere acqua.

Il dibattito sulla tassa sulle bibite in Germania continua. Mentre il Ministro federale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione Cem Özdemir (Verdi) sostiene l'idea, il Ministero delle Finanze guidato dall'FDP si oppone. Non è stato raggiunto alcun accordo all'interno della coalizione a semaforo.

Le principali associazioni dell'industria esprimono anche pareri contrastanti. "Le misure selettive e non dimostrate come le singole tasse dovrebbero essere respinte", ha affermato l'Associazione tedesca del commercio alimentare. L'obesità e l'adiposità infantile hanno cause multiple, tra cui predisposizione genetica, esercizio fisico e abitudini alimentari.

L'Associazione economica delle bevande non alcoliche e l'Associazione tedesca dell'alimentazione hanno espresso anche il loro dissenso. Al contrario, l'Associazione tedesca dei succhi di frutta ha richiesto una maggiore attenzione all'educazione e alla consapevolezza alimentare.

I regolamenti pubblicitari rimangono fermi

Gli attivisti dei consumatori e gli esperti medici stanno anche spingendo per ulteriori misure per promuovere abitudini alimentari più sane tra i bambini. Foodwatch ha proposto un limite di età di 18 anni per l'acquisto di energy drink e "restrizioni pubblicitarie efficaci" per i prodotti non salutari. Le restrizioni pubblicitarie televisive proposte da Özdemir hanno incontrato ritardi all'interno della coalizione. Il CEO di Foodwatch ha invitato il governo a "creare un ambiente favorevole alla crescita sana per i bambini e i giovani".

Mentre il dibattito continua, l'Associazione federale tedesca, guidata da Ramona Pop, ha criticato gli impegni volontari per ridurre lo zucchero nelle bevande, affermando che non hanno mostrato progressi significativi. Inoltre, durante la presentazione dello studio, l'esperta di Foodwatch Luise Molling ha menzionato di aver trovato una bevanda sponsorizzata da Ramona Pop tra le bevande zuccherate analizzate.

Leggi anche: