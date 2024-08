- Crescente bisogno di opportunità di lavoro permanenti e continue.

Mentre ci prepariamo all'anno accademico nuovo, c'è stato un aumento delle richieste da parte dei governi locali, delle organizzazioni e dei partiti dell'opposizione nel Palatinato Renano. L'Associazione dei Comuni e dei Municipi fa pressione per un impegno maggiore nel campo dell'assistenza post-scolastica per i bambini delle scuole primarie dello stato. Nel frattempo, l'Associazione dei Maestri lancia l'allarme sulla necessità di un pagamento degli stagisti costante, anche durante le vacanze. La fazione locale della CDU, d'altra parte, critica i numerosi posti di insegnante vacanti.

David Langner, a capo dell'associazione comunale, ha dichiarato a Magonza che il governo regionale ha concordato il diritto all'assistenza post-scolastica, ma delega questa responsabilità ai comuni, evitando i propri obblighi. Langner ha argomentato che questa pratica è inaccettabile e potrebbe peggiorare le crisi finanziarie e di personale nelle aree urbane, rendendo impossibile raggiungere il diritto universale all'assistenza post-scolastica entro il 2026. La soddisfazione dei genitori è quindi inevitabile, ma ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio tra famiglia e carriera e delle opportunità educative eguali, spiegando che l'attuazione di questo diritto richiede una pianificazione e un tempo adeguati, che purtroppo mancano.

Entro agosto 2026, in Germania ci sarà un diritto legale all'assistenza post-scolastica per tutti i primi anni, con lo stesso diritto che si estenderà a tutti i bambini delle scuole elementari fino alla quarta classe entro agosto 2029. Attualmente, la maggior parte degli stati federali si concentra sull'espansione quantitativa delle offerte.

Gross, esperto di istruzione per la fazione parlamentare di stato della CDU, critica non solo i numerosi posti di insegnante vacanti, ma anche la pratica di mandare in disoccupazione gli insegnanti completamente formati nel Palatinato Renano dopo la prima settimana di luglio, solo per riassumerli per il nuovo anno scolastico. Ha espresso preoccupazione per il fatto che giovani insegnanti talentuosi stanno migrando verso altri stati federali, come la Baviera, che continua a sostenere gli insegnanti in formazione.

Schwartz, presidente dell'Associazione dei Maestri del Palatinato Renano, condivide la disapprovazione di Gross per questa pratica, sottolineando che il tempo di preparazione durante le vacanze è parte integrante del servizio. Ha argomentato che le vacanze estive non sono sei settimane di ozio e ha sostenuto che i libri di testo e i materiali aggiuntivi non possono essere acquistati o revisionati il primo giorno di scuola. Inoltre, ha fatto notare che la pianificazione delle lezioni, la coordinazione e i compiti organizzativi sono necessari per garantire un passaggio agevole all'anno scolastico nuovo.

La fazione locale della CDU continua a criticare il problema dei posti di insegnante vacanti nel Palatinato Renano. Despite

