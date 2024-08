- "Creed III": Un dramma di boxe, senza Rocky, in onda su ProSieben, continua la serie "Rocky".

Dopo il suo ritiro dal pugilato come Rocky, la saga di "Rocky" è proseguita. Nel 2016 è stato presentato un popolare spin-off della serie iconica, "Creed". Inizialmente, Adonis, il figlio del defunto amico di Sylvester Stallone Apollo Creed, è stato allenato da lui. La serie si è poi evoluta in una trilogia con "Creed III" nel 2023, in onda su ProSieben alle 20:15 del 1° settembre. Tuttavia, questa volta Rocky non è coinvolto.

Stallone, che ha svolto il ruolo di produttore per "Creed III", ma non quello di produttore principale, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a una "situazione rimpianta" a The Hollywood Reporter. "È stata scelta una strada diversa da quella che avrei scelto", si è lamentato la star. "Sono più un tipo sentimentale. Mi piace vedere i miei eroi affrontare le difficoltà, ma non voglio che sia troppo cupo per loro. Sento solo che le persone hanno già abbastanza oscurità nella loro vita".

Passato Oscuro

Stallone si riferiva probabilmente al passato turbolento di Adonis Creed (Michael B. Jordan). In "Creed III", egli deve fare i conti con un episodio losco del suo passato che vorrebbe dimenticare.

Dopo aver lasciato il pugilato, Adonis vive con la moglie Bianca (Tessa Thompson) e la figlia Amara (Mila Davis-Kent) in una lussuosa villa a Hollywood Hills. Ora allena e promuove la prossima generazione di campioni del mondo, tra cui il suoastro nascente Felix Chavez (il vero pugile José Benavidez).

Un giorno, un vecchio amico si presenta alla sua palestra. Damian (Jonathan Majors), un tempo destinato a diventare il prossimo grande fenomeno del pugilato, ha trascorso 18 anni in prigione a causa di un incidente che coinvolgeva Adonis da teenager.

Spinto da una bruciante ambizione di diventare un pugile, Damian esige un incontro titolato contro Chavez. Lottando con il senso di colpa, Adonis acconsente. Presto si rende conto che Damian ricorre a tattiche sleali sia dentro che fuori dal ring, portando a una rottura tra i due amici. Naturalmente, questo conflitto può essere risolto solo nel ring.

Echi di "Rocky IV"

Il motivo dell'assenza di Rocky dalla vita di Adonis non viene rivelato nel film. Tuttavia, egli vive ancora - non solo nel sottotitolo tedesco "L'eredità di Rocky". Una lunga sequenza di allenamento rende omaggio a "Rocky IV". E un momento "No Easy Way Out" ricorda le origini della serie.

Il film degli anni '80 sulla sfida di Rocky contro il pugile russo Ivan Drago ha ispirato "Creed II" e torna nel terzo capitolo attraverso il figlio di Drago, Viktor (Florian Munteanu).

Il compositore del film Joseph Shirley e il sound designer Ludwig Göransson ("The Mandalorian", "Tenet") incorporano la musica iconica di Bill Conti nella colonna sonora del film, con una scena degna di nota che presenta "Going The Distance" del film originale "Rocky". Momenti nostalgici come questi dovrebbero anche piacere a Stallone. In effetti, Stallone potrebbe non avere molto da obiettare sul prodotto finale. "Creed III" potrebbe non essere cupo, ma certainly tugs at the heartstrings.

Il debutto alla regia di Michael B. Jordan consegna una versione convenzionale e lineare del dramma del pugilato. Anche se si può vedere l'epilogo in arrivo per la maggior parte del tempo, il film rimane godibile e occasionalmente emozionante. "Creed III" non è un corso di cinema, ma un altro capitolo soddisfacente di questa serie cinematografica di lunga durata. È un po' difficile ammetterlo, ma la saga di "Rocky" continua a prosperare senza Rocky. Mi dispiace, Sly!

Per il 1° settembre, "Creed III" con Adonis Creed e il suo rivale Damian andrà in onda su ProSieben alle 20:15. Stallone, che ha espresso le sue preoccupazioni sulla direzione del film, potrebbe trovare conforto nei momenti nostalgici e nell'omaggio a "Rocky IV".

