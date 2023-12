Creed III" si aggiudica una decisione a metà, in un sequel bloccato dalla sua formula "Rocky".

Se solo la sceneggiatura e la storia fossero in forma come i suoi protagonisti. Il fatto di fondare la narrazione sul passato di Adonis Creed fornisce una base più pesante, ma il prezzo da pagare è un elemento di lentezza in un film che, nonostante il cast impressionante, non si sente mai particolarmente leggero.

Un flashback di 20 anni fa introduce il giovane Adonis in un momento cruciale con il suo amico Damian (Majors da grande), un promettente pugile dei Golden Gloves. Dopo il suo rilascio, 18 anni dopo, è ansioso di recuperare il tempo perduto, anche se ha superato quello che normalmente sarebbe considerato il periodo di massimo splendore per un pugile.

Adonis, nel frattempo, si è felicemente ritirato dal ring, aiutando a sviluppare pugili (tra cui il campione in carica dei pesi massimi) e a organizzare incontri, mentre cresce felicemente la sua giovane figlia (Mila Davis-Kent) con la moglie Bianca (Tessa Thompson). Tuttavia, si sente in colpa per ciò che è accaduto con Damian e resiste alle suppliche di Bianca di aprirsi sulla loro storia e su ciò che lo tormenta.

Nella speranza di fare ammenda, Adonis fa lavorare Damian come sparring partner per il campione, anche se il suo vecchio amico brama ancora di ottenere il titolo che gli è stato negato. Quando le circostanze fanno deragliare un incontro di campionato programmato, si presenta un'opportunità, con la prospettiva di dare a uno sconosciuto la sua chance che fa venire in mente la trovata del defunto Apollo Creed con quel Rocky.

Adonis va avanti, ignorando le obiezioni del suo ex allenatore e ora partner, interpretato da Wood Harris. (Sylvester Stallone, per la prima volta, ha scelto di non partecipare al film, anche se è accreditato tra i produttori).

"Majors - il protagonista del recente sequel di "Ant-Man" - investe il personaggio con un tranquillo senso di minaccia e determinazione che sembra davvero infiammabile.

Sebbene questa costruzione abbia un buon senso (il regista di "Creed" Ryan Coogler condivide il merito della storia con il fratello Keenan Coogler e Zach Baylin), c'è una certa piattezza nei round centrali - compreso il tempo dedicato alla felicità domestica di Adonis - prima di passare agli affari.

Lo stesso vale per le sequenze di pugilato, che inciampano un po' quando Jordan cerca di espandere il modello incorporando il rallentatore e un momento in cui il mondo essenzialmente si scioglie, lasciando solo i pugili a duellare nel vuoto: un espediente interessante che alla fine non funziona del tutto.

A parte queste deduzioni, la dinamica Jordan-Majors (guarda caso, un faccia a faccia tra due cattivi Marvel di prim'ordine) infonde al film un talento da pesi massimi in più di un senso. La sfida è che la durata del franchise di "Rocky", da cui "Creed" ha abilmente attinto nei film precedenti, rende difficile rovinare il suo fascino più semplice quanto migliorarlo o discostarsene.

"Creed III" offre abbastanza elementi attraenti, vecchi e nuovi, da risultare finalmente in vantaggio ai punti. Tuttavia, questi punti di forza sono bilanciati da carenze che rendono il giudizio qualcosa di raramente visto in questo mondo cinematografico di pugilato che vince tutto: una decisione divisa in due.

"Creed III" esce il 3 marzo nelle sale americane. È classificato come PG-13.

Fonte: edition.cnn.com