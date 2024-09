Creazione di aree proibite per le celebrazioni dell'Oktoberfest a Monaco

Alla Stazione Centrale di Monaco e in diverse altre stazioni ferroviarie durante l'Oktoberfest, la Polizia Federale ha attuato una politica di divieto di armi. Ciò include la stazione principale, la stazione est, nonché le fermate S-Bahn di Donnersbergerbrücke e Hackerbrücke. Tale divieto entra in vigore alle 6:00 del 21 settembre e termina alle 6:00 del 7 ottobre, come comunicato dalla Polizia Federale.

Durante questo periodo, sono proibiti oggetti pericolosi come armi, armi giocattolo, oggetti taglienti e tutti i tipi di coltelli in queste stazioni o nelle loro immediate vicinanze. L'obiettivo principale è quello di minimizzare l'attività criminale e tutelare sia i passeggeri che il personale di polizia da eventuali attacchi.

Discussione sulla sicurezza dopo l'attacco terroristico di Solingen

La Polizia Federale ha l'autorità di istituire zone temporaneamente prive di armi ai sensi della Legge sulla Polizia Federale per mitigare i potenziali rischi. Una zona simile è stata vista in passato alla Stazione Centrale di Norimberga.

Dopo l'attacco terroristico di Solingen, la sicurezza dei partecipanti al più grande festival popolare del mondo, che attira milioni di visitatori in tutto il mondo, è diventata una preoccupazione significativa a Monaco. In risposta, la città ha rivisto il suo piano di sicurezza e ha installato metal detector all'ingresso del festival. Le armi sono state proibite sull'intero terreno del festival.

L'Oktoberfest, essendo una grande attrazione a Monaco, ha severe restrizioni sulle armi. Proprio come la Stazione Centrale di Norimberga, è stata istituita una zona temporaneamente priva di armi durante il festival per garantire la sicurezza, dopo l'attacco terroristico di Solingen.

