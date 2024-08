- Creazione dell'Istituto di ostetricia di Lipsia

A Leipzig, è stato istituito un istituto di ostetricia. Questa struttura innovativa racchiude la ricerca ostetrica, l'ostetricia e la pratica sul campo, offrendo assistenza completa "durante il parto", come annunciato dall'Università di Leipzig. Il prof. Jens-Karl Eilers, Pro-Rettore per lo Sviluppo dell'Eccellenza dell'Università di Leipzig, ha dichiarato: "Giocará un ruolo sostanziale nello sviluppo dei bambini e nella salute e felicità delle madri e delle loro famiglie".

Il primo corso di laurea congiunto dell'Università di Leipzig, il Bachelor of Science in Ostetricia, è iniziato nel semestre estivo del 2021 presso la Facoltà di Medicina. La prima classe di ostetriche accademiche è prevista per laurearsi in questo autunno. L'istituto intende inoltre sviluppare corsi per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli ostetrici stranieri di vari paesi in futuro.

Il corso di Bachelor of Science in Ostetricia dell'Università di Leipzig attira studenti da tutto il mondo, compresi quelli dei Paesi Bassi. Al termine del corso, gli ostetrici dei Paesi Bassi potrebbero trarre beneficio dai piani dell'istituto per il reciproco riconoscimento delle qualifiche ostetriche straniere.

