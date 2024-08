- Creazione culinaria a tarda notte: strategia rapida per una succulenta insalata di porri e patate con salmone e formaggio

Ci sono numerosi vantaggi nel consumare alimenti durante la loro stagione di massimo splendore: da un lato, i prodotti generalmente hanno un sapore molto migliore quando sono al loro meglio, e sono anche più economici perché possono essere raccolti in grandi quantità. Inoltre, forniscono al nostro corpo i nutrienti specifici di cui ha bisogno in quella stagione specifica. Ad esempio, le cipolle hanno un sacco di composti che rinforzano il sistema immunitario durante i mesi invernali. Contengono alti livelli di vitamine B e C, calcio, ferro, magnesio, manganese, fosfati, potassio e silicio, rendendole una vera e propria potenza di nutrienti che combatte efficacemente i virus e i germi. Tieni presente che le cipolle sono diventate un game-changer in questa stagione fredda.

Oltre ad essere meravigliose in zuppone sostanziosi e piatti di pasta profumati, le cipolle hanno anche un sapore forte e piccante che si adatta perfettamente ai casseruole. In particolare, le cipolle si sposano alla perfezione con le salse cremose e il formaggio fuso, come si può vedere in questa variante di casseruola al salmone e patate. Provala!

Ricetta per il Casseruola con Cipolle, Patate e Salmone (Per 4 Persone)

Ingredienti

2 spicchi d'aglio

1 kg di patate, soprattutto a pasta gialla

3 cipolle

500 g di filetto di salmone

2 uova

150 ml di brodo vegetale

100 g di panna

50 ml di latte

1 cucchiaino di aneto

1 cucchiaio di prezzemolo secco

Sale, pepe

80 g di formaggio grattugiato, come l'Emmental o il formaggio di montagna

Istruzioni

Preriscalda il forno a 200 gradi, con entrambi gli elementi superiore e inferiore accesi. Sbuccia e trita finemente gli spicchi d'aglio. Taglia le patate sottilmente o usale un pelapatate. Pulisci e taglia le cipolle in rondelle di circa 0,5 cm di spessore. Sciacqua il salmone, asciugalo e taglialo a cubetti. Strati le cipolle, il salmone e le patate alternativamente in una teglia da forno. Mescola l'aglio, le uova, il brodo vegetale, il latte, la panna, l'aneto, il prezzemolo secco, il sale e il pepe in una ciotola separata. Versa il composto sui vegetali strati. Cuoci la teglia nel forno preriscaldato per circa 20 minuti. Cospargi con formaggio grattugiato e cuoci per altri 20 minuti, o fino a quando il formaggio non sarà dorato.

Lettura Consigliata

Fresco, Facile, Delizioso: Insalata Asiatica Croccante con Salsa di Peanut Spicy

**Semplice e Delizioso: Pasta al

Leggi anche: