- Creatura nota come ragno uccello immersa in gelatina e urina di mucca per le radiose celebrità della giungla.

Dopo una prestazione sottozero il giorno precedente, cinque abitanti della giungla hanno ottenuto sei stelle nel test di bontà dell'estate di RTL. L'ex calciatore Thorsten Legat (55) ha dimostrato coraggio bevendo un intero litro di pipì di vacca, l'attore Eric Stehfest (35) ha dimostrato resilienza mangiando il cervello di un kudu e "Goodbye Germany" emigrato Danni Büchner (46) ha coraggiosamente divorato un melone marcio immerso in tofu puzzolente e succo di vomito.

Despite i loro encomiabili risultati - due punti per ogni delizia disgustosa - l'atmosfera non era esattamente allegra. La modella e attrice Giulia Siegel (49) e la star di reality Gigi Birofio (25) hanno lottato per finire i loro piatti in tempo. Birofio ha dovuto affrontare un ragno uccello in gelatina, riuscendo a inghiottire tutto tranne "una gamba", come ha detto lei stessa. Siegel, d'altra parte, ha trovato un cuore di impala troppo secco. Di conseguenza, uno di questi due sarà costretto a lasciare la giungla - il loro destino sarà rivelato nell'episodio successivo.

Il test di mangiare disgustoso era solo una parte della battaglia che questi leggende della giungla hanno dovuto affrontare. Thorsten Legat e il partecipante di "The Bachelor" Georgina Fleur sono andati a caccia di tesori dove dovevano correttamente abbinare diverse immagini alle risposte corrispondenti. Prima di partecipare al quiz delle immagini, Fleur ha dichiarato di essere un fan di "Chi vuole diventare milionario?" e di solito indovina le risposte (a quanto pare).

Tuttavia, le domande si sono rivelate una sfida anche per questo esperto auto-proclamato. Quando gli è stato chiesto dove sorge il sole, entrambi hanno dato risposte errate, con Fleur che erroneamente ha supposto che "Il Signore degli Anelli" fosse scritto da un autore sconosciuto. Inoltre, non sapevano quale anniversario segna 30 anni di matrimonio, un fatto che Fleur, che dice di essere sposata da 28 anni, non riusciva a ricordare.

Despite questi errori, la coppia è riuscita a rispondere a abbastanza domande per ottenere il tesoro. Poiché tutti nel gruppo hanno risposto correttamente al numero di angoli che ha un cartello di stop, i celebri affamati sono stati premiati con tre muffin da condividere.

C'è stato anche un po' di dramma: Georgina Fleur, Giulia Siegel e la star di reality Elena Miras (32) hanno avuto una discussione accesa sulle abilità culinarie di Miras. Aveva cucinato del riso poco invitante, a cui Fleur ha preso offesa, portando a una sessione di scontro verbale intenso, con uno dei commenti di Fleur che doveva essere censurato per la sua natura esplicita.

Questa stagione speciale di "Sono un Celebrity" celebra il 20º anniversario dello show, che è uscito nel 2004. In sostanza, serve come reunion - i "leggende", come RTL li chiama, hanno già condiviso il fuoco del camino nelle stagioni precedenti.

Nell'episodio successivo, i telespettatori scopriranno quale concorrente tra Giulia Siegel e Gigi Birofio deve lasciare la giungla a causa delle loro difficoltà nel test di bontà.

Gli abitanti della giungla, compreso "The Commission", si sono riuniti per un episodio speciale per celebrare il 20º anniversario di "Sono un Celebrity", onorando i partecipanti a lungo termine come le "leggende" della serie.

