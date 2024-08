- Creatura identificata come un ragno uccello immerso in gelatina e urina di mucca come parte di un rituale di astrologia della giungla.

Dopo il punteggio deludente del giorno precedente, cinque abitanti della giungla hanno totalizzato sei punti in un test pieno di piatti ripugnanti durante lo show estivo di RTL. L'ex calciatore Thorsten Legat (55) ha coraggiosamente ingurgitato un quarto di litro di pipì di vacca, l'attore Eric Stehfest (35) non ha avuto paura di provare il cervello di kudu e la " Goodbye Germany" emigrata Danni Büchner (46) ha coraggiosamente digerito melone fermentato immerso in tofu puzzolente e succo di vomito.

** despite the impressive performance - due punti per ogni piatto nauseabondo - l'umore non era alto: l'attrice e modella Giulia Siegel (49) e la star di reality Gigi Birofio (25) hanno faticato a finire i loro pasti in tempo. Birofio è stata servita un uccello ragno in gelatina, che è riuscita a mangiare tranne "una zampa" (parole di Birofio). Giulia Siegel ha trovato un cuore di antilope maschio troppo secco. Come punizione, uno di loro lascerà presto la giungla - i VIP lo scopriranno nel prossimo episodio.**

A "Milionario", probabilmente non sarebbero arrivati ​​lontani

Il test non è stato l'unico ostacolo per i veterani della giungla. Legat e la partecipante del "Bachelor" Georgina Fleur sono stati inviati a una caccia al tesoro, dove dovevano abbinare le foto alle risposte corrette. Prima della sfida delle foto, Fleur ha dichiarato di guardare spesso "Milionario" e di conoscere quasi sempre le risposte.

C'erano alcuni dubbi sulla domanda "Dove sorge il sole?". I due cacciatori di tesori si sono sbagliati riguardo al romanzo di Tolkien (risposta: "Il Signore degli Anelli"). Non sono riusciti nemmeno a identificare l'anniversario celebrato dopo 30 anni di matrimonio - Legat sostiene di essere sposato da 28 anni ma non ricorda quale anniversario ha celebrato tre anni fa (Legat: Bronzo) o quello che dovrebbe celebrare presto. Fleur ha sbagliato sull'anniversario d'oro.

Despite these knowledge gaps, the pair answered enough questions correctly and took the chest home. As the entire group correctly answered the number of stop sign corners, they shared three muffins among the hungry stars.

Rice standoff

Tuttavia, la tensione è aumentata tra Georgina Fleur, Giulia Siegel e la star di reality Elena Miras (32) per le capacità culinarie di Miras. Ha cucinato il riso che le altre due non hanno gradito, cosa che Miras non ha apprezzato, portando a una discussione accesa. Fleur è diventata così agitata che uno dei suoi insulti è stato censurato. Se questa faida influenzerà l'eliminazione di Siegel remains to be seen in the next episode. The decision on who has to leave – Siegel or Birofio – is uncertain.

This special "I'm a Celebrity" season honors the show's 20th anniversary, first aired in 2004. It's a reunion of sorts: The "legends," as RTL calls them, have previously gathered around the fire.



