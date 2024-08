- Creatore di giochi esperto che si trova di fronte a prospettive professionali variabili

Istruitori rimasero colpiti quando furono presentati al piccolo gioco digitale "Icentio". Come una piccola scintilla, il giocatore si avventura in un mondo sotterraneo misterioso; la sua debole luce illumina solo l'ambiente immediato e li protegge dalle tenebre. Sufficiente per riconoscere i pericoli e le creature spaventose in tempo. La scintilla può diventare più luminosa, ma solo per quanto dura la sua scorta di materiale luminescente. Rari funghi fosforescenti offrono il ricaricamento. Con una colonna sonora immersiva, si addentra sempre di più. Tutto sta in questo gioco compatto: la musica, le grafiche semplificate, la difficoltà progressiva e la credibilità della storia. Quello che ha sorpreso gli istruttori di più: è opera di uno studente del primo anno senza esperienza precedente nello sviluppo dei giochi o formazione artistica.

Per le sue doti naturali, il 23enne Julian Carter non si considera. "I primi mesi all'accademia erano travolgenti. C'era così tanto da assorbire. Pensavo di non farcela," ricorda i primi giorni all'HTK Academy. Ora nel suo secondo semestre, suppostamente il più difficile, l'HTK è una scuola professionale statale approvata a Hamburg che offre lo sviluppo dei giochi come programma di formazione a tempo pieno, insieme al design della comunicazione e all'illustrazione. Inoltre, circa 23 programmi di laurea e master in game design sono offerti presso università di applicazione, università, università a distanza e accademie private in Germania.

Lo sviluppo dei giochi richiede creatività in tutte le forme

"Sviluppare giochi comprende quasi ogni forma di creatività digitale: dalla scrittura della storia alla musica e agli effetti sonori, al design artistico, all'animazione, alle meccaniche del gioco al programmazione," condivide entusiasta Julian. Siamo seduti nella sua stanza. Le pareti sono adornate da scaffali pieni di videogiochi, meticolosamente suddivisi per tipo di console: qui i giochi per Xbox, lì quelli per PlayStation e uno scaffale piccolo per il Nintendo GameCube. La sua passione per i giochi è iniziata con il GameCube - la sua prima console personale da bambino. Oggi è un caro cimelio, un altare adatto nella sua stanza, ancora giocabile. La stanza spaziosa rispecchia i caratteri stereotipati del giocatore: la luce naturale filtra attraverso due finestre strette del seminterrato. Sotto, una scrivania con due monitor e un PC da gioco con ventole illuminate fa da campo di battaglia. I poster dei giochi illuminano le pareti, portati in vita da una striscia di luce LED. La TV OLED con un divano comodo davanti diventa il punto focale della stanza. "Giocare sulla console è sempre stato un evento sociale con gli amici per me," confessa. Gli amici avrebbero fissato appuntamenti, guardarsi giocare o cooperare con due controller. Un'esperienza multigiocatore quintessenziale.

Ha iniziato a riflettere presto sulle sfumature della struttura del gioco e sull'attrattiva che tiene i giocatori incatenati. I progressi tecnologici sono solo un pezzo del puzzle; la narrazione è altrettanto essenziale. Quelli che conoscono i giochi pixelati degli anni '90 sanno: se la narrazione è avvincente, le grafiche sono visualizzate nella mente del giocatore.

Esame di ammissione difficile

Per lui, perseguire il design dei giochi è stato reso possibile dal trasferimento di sua madre da un piccolo paese vicino Wiesbaden a Hamburg. Nonostante la scuola d'arte HTK richiedesse una tassa di iscrizione per l'ammissione, non si può entrare senza superare con successo un esame di ammissione. "Dovevamo progettare un personaggio del gioco e schizzo in tre pose distinte, trasformare il semplice gioco 'Flappy Birds' in un nuovo gioco e creare una replica del famoso 'Candy Crush'," ricorda Julian.

L'arte può affascinarlo, ma non è particolarmente bravo nel disegno o nell'illustrazione, dice Carter. È affascinato dalla creazione di storie e, in particolare, dalla costruzione degli ambienti - i livelli del gioco in cui il giocatore si muoverà in seguito. Più tardi nella sua carriera, costruirebbe il mondo virtuale del gioco come level designer, utilizzando le grafiche del designer artistico e gli effetti sonori e la musica del designer del suono, con gli effetti visivi che completano i tocchi finali.

"Come funzionano le sessioni di brainstorming del game developer"

Questa divisione dei ruoli è già praticata negli studi. A intervalli regolari, i gruppi di studio vengono formati e incaricati di sviluppare un gioco entro una settimana - dalla concezione iniziale alle grafiche e al suono alla versione giocabile. Questo può avvenire solo con specializzazioni, spiega Carter.

Ognuno ha la sua nicchia di abilità e la collaborazione è cruciale. Nelle prime due ore, un concetto di gioco principale deve essere stabilito: di cosa si tratta? Qual è l'obiettivo del gioco? Come sarà presentato e cosa è fattibile in un tale lasso di tempo? Limitatevi è un'abilità critica. Poi, vengono assegnati i compiti. "Quelle sono sempre settimane intense e c'è a malapena il tempo per il fixing degli errori - correggere gli errori - dopo," dice Julian Carter. Dopo tutto, sarebbe imbarazzante se il gioco si guastasse durante la presentazione del lavoro.

"Il gaming è maschile? Era una volta!"

Il diffuso convincimento che questi "jams" siano frequentati principalmente da nerd pallidi e maschi è fuorviante. La metà di loro sono donne e nessuno è pallido. C'è una vasta gamma di persone, veramente tutto ciò che si potrebbe aspettare, esulta il 22enne.both women and men have their strengths and weaknesses. Women might excel at storytelling and drawing, while men might be better at programming. But these boundaries are fluid, says Carter. What they share in common is their passion for video games. Study game design without enthusiasm for video games, and success would be an elusive dream.

The gender balance is also evident in the player base. According to surveys by the industry association "GAME", 48 percent of gamers in Germany are women. This is a significant segment, as about half of all Germans play regularly, regardless of console, gaming PC, or smartphone. The increasingly popular mobile games on smartphones have become new revenue streams for developer companies.

Costi di sviluppo accessibili si abbinano a una vasta audience e a una piattaforma di distribuzione ottimale nei negozi dei produttori di hardware come il Google Play Store. Un esempio notevole è Candy Crush: questo semplice gioco consiste nel rimuovere caramelle virtuali in un ordine specifico. Inizialmente era un gioco gratuito per browser web dodici anni fa, poi ha guadagnato popolarità su Facebook e alla fine è diventato un successo come app per Android e iOS nei rispettivi store. Ora è stato scaricato oltre 5 miliardi di volte, con circa 200 milioni di utenti che giocano al gioco ogni mese. Gli sviluppatori di giochi su larga scala possono solo fantasticare su tali cifre. Anche se Candy Crush è gratuito, gli utenti possono acquistare vantaggi all'interno dell'app. Data la grande quantità di giocatori, questi piccoli acquisti in-app generano enormi entrate. Con circa 20 miliardi di dollari di entrate, Candy Crush è probabilmente uno dei giochi video più redditizi attualmente.

Il Fantastico Segreto di Candy Crush? È facile da imparare, difficile da padroneggiare e récompense il giocatore nel momento giusto - è una macchina che induce la produzione di dopamina. "Gamification" è anche un argomento nei corsi che Valentino frequenta. Come posso guidare il giocatore offrendo loro libertà? Quando e con cosa dovrei récompensarli? Come dovrei aumentare il livello di difficoltà senza frustrarli? E come posso far rientrare il giocatore nel gioco? È un equilibrio delicato, un'arte.

La Fine di un Semestre Richiede un Gioco

Alla fine di ogni semestre, gli studenti devono dimostrare le conoscenze apprese sviluppando un gioco. Questo è spesso un periodo impegnativo, in cui tutti gli aspetti devono essere padroneggiati. Tuttavia, per il suo primo gioco "Icentio", Valentino lo ha trovato sorprendentemente facile. "Ho un debole per i semplici giochi a piattaforme laterali saltellanti. L'oscurità del mondo del gioco, completata da una musica appropriata, crea un'atmosfera accattivante", ha entusiasticamente dichiarato. I professori erano sbalorditi. Il gioco di Valentino non solo ha ricevuto il voto più alto, ma ha anche ricevuto molti commenti positivi dagli utenti. La maggior parte dei progetti del semestre è resa disponibile per il download su una piattaforma online e viene richiesta la feedback - un assaggio di ciò che verrà nei futuri lavori.

Tuttavia, le prospettive di lavoro nell'industria dei giochi tedeschi si sono "deteriorate" negli ultimi due anni, secondo il barometro dell'industria dell'associazione GAME. Mentre nel 2022 circa la metà delle aziende si aspettava uno sviluppo positivo, oggi solo il 12% lo fa; la metà prevede addirittura un futuro cupo per l'industria. Tuttavia, le condizioni di mercato dovrebbero essere promettenti. La Germania è il quinto mercato di videogiochi a livello globale.

Gli acquisti in-game sostengono l'industria dei giochi

Nel 2023, i tedeschi hanno speso quasi 6 miliardi di euro in giochi. Tuttavia, solo 1,1 miliardi di euro sono andati verso nuovi titoli. La principale fonte di entrate sono gli acquisti in-game e in-app - l'effetto Candy Crush. Qualche euro per un nuovo personaggio in un gioco gratuito può non sembrare tanto nel bilancio familiare, ma può accumularsi rapidamente. Alcune banche, come la Sparkasse, offrono ora strumenti per monitorare le spese degli acquisti in-game.

Economicamente, gli studi di giochi si sentono trascurati dalla politica. Rispetto internazionalmente, il sostegno della Germania per i giochi digitali è solo nella media, dietro gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e il Canada. Ciò influisce sul numero di potenziali datori di lavoro per i nuovi game designer formati. La Germania ha circa 880 aziende di giochi con un totale di 11.800 dipendenti. La Francia ha 1.200 studi di sviluppo con 32.000 dipendenti. Il Canada, con meno della metà della popolazione della Germania, ha 932 aziende nel settore dei giochi con 32.000 dipendenti. Il Regno Unito impiega circa 74.000 persone in 220 studi.

Profession Desiderata: Sviluppatore di Giochi Indipendente

Per ora, Valentino non si preoccupa troppo di queste questioni. È solo al suo secondo anno di un programma di sei o sette semestri. Spera che l'università lo aiuti nella ricerca di lavoro. Amburgo, insieme a Berlino e Francoforte, ha il maggior numero di studi di giochi. E se tutto il resto fallisce, perhaps unirà un piccolo gruppo che sviluppa "giochi indie".

Indie si riferisce a "Indipendente", che indica individui o piccoli gruppi di game designer che lavorano in modo indipendente da un editore. La scena indie ha acquisito una notevole importanza negli ultimi anni grazie alla creazione di giochi altamente innovativi a costi più bassi. A differenza dei grandi editori di giochi come Ubisoft, Electronic Arts o Activision, che non possono permettersi di correre troppi rischi con i loro investimenti multimilionari in un nuovo gioco, i creativi degli studi indie hanno molta più libertà per sperimentare. I giocatori lo adorano e molti giochi indie di successo sono stati in seguito acquisiti dagli editori. Il gioco indie più famoso è Minecraft.

Valentino segretamente sogna di questo, ma è ancora a due anni di distanza. Per ora, deve completare il suo secondo gioco - un gioco in 3D in prospettiva in terza persona. La storia è ispirata a una storia horror che ha letto una volta, su una ragazza che prova a giocare a nascondino in una grande casa, solo per scoprire che non ci sono amici con cui giocare. Accidentalmente scopre un oscuro incantesimo che trasforma i demoni in peluche. I suoi compagni di gioco sono piuttosto particolari. Per il suo secondo gioco, ha ricevuto un 1. Il voto in meno è stato per un bug in cui l'orso di peluche demone rimaneva incastrato in un vaso di fiori.

