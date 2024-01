Crea molta ansia": In vista delle Olimpiadi invernali, gli atleti fanno di tutto per evitare di contrarre la Covid-19

La prospettiva di risultare positivi al Covid-19 - e quindi di perdere la possibilità di gareggiare - incombe su ogni atleta in vista di Pechino 2022, che prenderà il via il 4 febbraio.

In mezzo a una pletora di contromisure per il Covid-19, gli atleti devono registrare due test negativi prima di partire per i Giochi e sono poi soggetti a test giornalieri all'arrivo.

"A questo punto, un solo test positivo ci distruggerà", ha dichiarato alla CNN Sport la sciatrice statunitense Hannah Soar.

"È super stressante, non sapevo di avere problemi di ansia fino agli ultimi due mesi".

Rimanere senza Covid costituisce una parte importante della preparazione di un atleta per le Olimpiadi invernali.

Nell'ultimo mese Soar si è allenata e isolata nello Utah, vivendo in una casa separata da quella dei suoi compagni di squadra, ordinando la spesa a domicilio e indossando una maschera KN95 sotto lo scaldacollo mentre scia.

"È sicuramente la cosa più drastica che abbiamo fatto con i protocolli Covid ed è quello che dobbiamo fare", ha detto.

"È pazzesco e selvaggio ed è qualcosa che non pensavo di fare alle Olimpiadi, ma è quello che è e lo stiamo gestendo al meglio".

Ha aggiunto: "Tratto tutti come se avessero il Covid. Crea molta ansia nella mia vita, ma spero che mi porti in Cina".

PCR sempre positiva

Alle Olimpiadi estive dello scorso anno a Tokyo, 41 atleti sono risultati positivi al Covid-19, molti dei quali si sono poi dovuti ritirare dalle gare.

A partire da mercoledì, 42 persone all'interno della bolla a circuito chiuso di Pechino per le Olimpiadi sono risultate positive al Covid-19 dal 4 gennaio, con oltre 42.000 test condotti all'interno della bolla.

Gli organizzatori sperano che il sistema a circuito chiuso limiti la diffusione del Covid-19 durante i Giochi. Il sistema comprenderà le sedi, gli hotel ufficiali e il servizio di trasporto dell'evento, isolando di fatto le persone coinvolte nei Giochi dal resto della popolazione cinese.

Le severe misure sono un riflesso della politica cinese di zero Covid, anche se sembra inevitabile l'emergere di altri casi positivi legati ai Giochi.

"La Cina potrebbe aver fatto il miglior lavoro di tutti i Paesi del mondo nel controllare la diffusione del Covid", ha dichiarato alla CNN il dottor William Schaffner, professore della Vanderbilt University School of Medicine.

Ha proseguito: "Hanno creato questa notevole serie di restrizioni e controlli molto severi che avranno delle conseguenze. C'è pochissimo spazio per l'interpretazione".

"Immagino che questo virus straordinariamente contagioso possa comunque superare alcuni di questi controlli e che ci possa essere qualche caso di trasmissione".

Gli individui completamente vaccinati potranno entrare nel circuito chiuso senza essere messi in quarantena, mentre coloro che non sono vaccinati dovranno essere messi in quarantena per 21 giorni al loro arrivo.

I partecipanti ai Giochi che risulteranno positivi al test non potranno gareggiare o continuare a svolgere il loro ruolo nei Giochi, ma saranno inviati in ospedale per essere curati se sintomatici, o in una struttura di isolamento se asintomatici.

La registrazione di due test PCR negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro consentirà a un individuo di porre fine all'isolamento, ma non si sa quanto tempo ci vorrà.

"Non c'è dubbio che alcune persone che si stanno riprendendo da Covid possono avere un test PCR persistentemente positivo che può andare avanti per settimane e anche oltre un paio di mesi", ha detto il dottor Schaffner.

"Questo non significa che il virus sia vivo. Il test è così sensibile che rileva solo i resti del virus. Non siete contagiosi per nessun altro".

Arrivare a Pechino senza Covid

Laura Deas, atleta britannica di skeleton, arriverà in Cina avendo già sperimentato il sistema a circuito chiuso partecipando l'anno scorso a un evento di prova a Yanqing, un distretto montuoso a 75 chilometri a nord-ovest di Pechino.

"Tutto quello che abbiamo fatto - allenarci, mangiare e dormire - era all'interno di questa bolla, ma ci siamo sentiti incredibilmente organizzati", ha detto alla CNN mentre si isolava a casa nel Regno Unito in vista dei Giochi.

Ha aggiunto: "È certamente una sfida e significa che non posso vivere una vita normale in questo momento... Ho saltato tutti questi ostacoli negli ultimi anni per arrivare a questo punto e sto solo cercando di fare tutte le cose giuste per arrivare a Pechino senza Covid".

A Pechino 2022, circa 3.000 atleti gareggeranno in 15 discipline e 109 eventi; con l'avvicinarsi dei Giochi, tutti pregheranno che un test positivo non comprometta le loro possibilità.

So benissimo che se avrò l'opportunità di esserci, sarò in grado di ottenere una medaglia", ha detto Soar, "ma se non ci andrò, non potrò ottenere una medaglia".

"Quindi, l'ostacolo più grande per me è assicurarmi di arrivare sulla collina, di indossare i pettorali, di entrare nel cancelletto di partenza e di poter spingere".

Fonte: edition.cnn.com