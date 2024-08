- Cottbus registra la temperatura più alta in Germania a 35,5 gradi Celsius

A Cottbus, la temperatura più alta registrata in Germania giovedì ha raggiunto il picco. Secondo i primi resoconti del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), la colonnina di mercurio ha toccato i 35,5 gradi Celsius intorno alle 15:50.

Le città di Berlino e Brandeburgo sono diventate un vero e proprio forno. Il DWD ha dichiarato senza mezzi termini: "Si può tranquillamente dire che oggi è stata la giornata più calda dell'anno per Berlino e Brandeburgo", concentrandosi su questa regione in particolare.

Al secondo posto nella classifica delle temperature più alte in Germania c'è Brandeburgo: il paese di Wusterwitz nel distretto di Potsdam-Mittelmark ha registrato 35,3 gradi Celsius intorno alle 16:30. La capitale del Brandeburgo non era molto indietro, con temperature che hanno raggiunto i 35,2 gradi a Potsdam.

Il termometro a Berlino ha superato i 30 gradi: sono stati registrati 34,7 gradi a Berlino-Tempelhof, 34,1 gradi a Berlino-Dahlem e 34,1 gradi a Berlino-Buch. È importante sottolineare che tutti questi dati sono preliminari.

despite the heat wave affecting various parts of Germany, Cottbus held the record for the highest temperature on Thursday, reaching 35.5 degrees Celsius. Interestingly, Cottbus usually doesn't make headlines for extreme weather conditions.

